Barbara Schöneberger verzaubert ihre Fans im Badeanzug

Barbara Schöneberger (51) genießt den Sommer in vollen Zügen und lässt ihre Fans via Instagram daran teilhaben. Die Moderatorin war für einen Auftritt am Wörthersee und gönnte sich zwischendurch eine kleine Abkühlung im Wasser. Auf einem Foto, das sie mit ihren rund 890.000 Followern teilte, strahlt sie im dunkelgrünen Badeanzug, kombiniert mit roter XXL-Sonnenbrille und auffälligen Creolen. "Der Wörthersee umarmt uns wieder warm und weich", schrieb Barbara unter das Bild, das sie ganz ungezwungen und sommerlich zeigt.

Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Foto häuften sich Komplimente wie "Hübsche Badenixe" oder "Einfach bezaubernd". Auch Barbaras XXL-Creolen sorgten für Lacher und so einige Kommentare. "In den Ohrringen können sich aber Algen verhaken", schrieb ein User mit einem Augenzwinkern. Kurz nach ihrem Badeausflug ging es für die 51-Jährige aber schon wieder an die Arbeit – sie moderierte am Abend die "Starnacht am Wörthersee" mit Der Bergdoktor-Star Hans Sigl (55).

Privat ist Barbara mindestens genauso charmant wie vor der Kamera. Seit 2009 ist sie glücklich mit Maximilian von Schierstädt verheiratet. Als Mutter von zwei Kindern und gefeierte TV-Persönlichkeit scheint sie die perfekte Balance zwischen Arbeit und Familie gefunden zu haben. "Ich glaube, man braucht die ganze Zeit Projekte, vor allem auch zusammen", verriet sie einst über ihr Geheimnis einer guten Ehe im Interview im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" und erläuterte weiter: "Wir gründen eine Stiftung, wir bauen ein Haus, [...]. Es muss auch nicht immer mit großem finanziellen Einsatz einhergehen, aber dass man etwas Gemeinsames hat, an dem man arbeitet. Das finde ich immer wichtig."

Instagram / barbara.schoeneberger/ Barbara Schöneberger im Juli 2025

Getty Images Barbara Schöneberger im September 2024

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin