Brad Pitt bereitet sich auf XXL-Prozess gegen Angelina vor

Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50), deren Scheidung erst im vergangenen Jahr endlich rechtskräftig wurde, stehen erneut in einem erbitterten Rechtsstreit. Dieses Mal geht es um das französische Weingut Château Miraval, das die beiden während ihrer Ehe erworben hatten. Laut Gerichtsunterlagen bereitet sich Brad derzeit auf einen langwierigen Juryprozess vor und auch Angelina soll inzwischen von einer besonders langen Dauer ausgehen. Konkrete Daten für den Prozess sind bisher nicht öffentlich, doch Brad macht klar, dass er diesen Kampf nicht so schnell aufgeben wird. Eine von Us Weekly zitierte Quelle behauptet sogar, der Schauspieler wolle das Verfahren aus Trotz in die Länge ziehen, um sich an seiner Ex-Frau zu rächen.

Ursprünglich hatte Brad der Schauspielerin angeboten, ihre Anteile für rund 50 Millionen Euro zu übernehmen, doch der Deal scheiterte, als er eine Verschwiegenheitsklausel einforderte, die offenbar Vorwürfe gegen ihn verdecken sollte. Dies führte zu neuen Anschuldigungen gegen den 61-Jährigen, darunter der Vorwurf der Verschleierung von Übergriffen während ihrer Beziehung, aber auch die Verwaltung und Nutzung des Weinguts wurde zum Streitthema. Inzwischen beschäftigen sich Gerichte in mehreren Ländern parallel mit dem Fall, während das Verhältnis zwischen den beiden Stars weiterhin angespannt bleibt.

Für das frühere Traumpaar ist dies nur eines von vielen juristischen Nachspielen seit der Trennung im Jahr 2016. Der Kauf von Château Miraval im Jahr 2008 – damals noch als romantisches Projekt und langfristige Investition für ihre Patchwork-Familie gedacht – ist heute Sinnbild für eine Beziehung voller Brüche. Nachdem sie einst öffentlich von Liebe, Vertrauen und gemeinsamen Werten sprachen, scheinen nun Bitterkeit und Entfremdung ihr Verhältnis zu dominieren. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Brad offenbar den Kontakt zu seinen Kindern vollständig abgebrochen haben soll.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2011

PGpg7/©2014 RAMEY PHOTO / Mega Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2014