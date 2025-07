Frühreif? In diesem Alter trug Laura Müller den ersten Tanga

Laura Müller (24) sorgt mit einer neuen Anekdote aus ihrem Leben für Schlagzeilen. In einer Fragerunde mit ihren Fans auf Instagram beantwortete die Reality-TV-Bekanntheit eine pikante Frage: In welchem Alter trug sie erstmals einen Tanga oder String? Laura zeigte sich offen wie gewohnt und enthüllte in ihrer Story: "Ich glaube zwölf." Damit gab sie einen Einblick in ihre Vergangenheit, der bei den Fans sicherlich für Gesprächsstoff sorgt.

Bereits vor wenigen Wochen hatten Laura und ihr Mann Michael Wendler (53) ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Familienplanung gegeben. In einer damaligen Instagram-Fragerunde antwortete die 24-Jährige auf die Frage nach weiteren Kindern mit dem Schlagerstar ganz offen: "Zurzeit nein." Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt gerade erst zum zweiten Mal Eltern geworden und genossen die Zeit mit ihrem kleinen Ocean Amor und dessen Bruder. Die Influencerin machte deutlich, dass sie und der Sänger aktuell genug mit ihrem Familienglück beschäftigt sind.

Das polarisierende Pärchen lebt gemeinsam mit den beiden Kindern in Florida. Trotz des Familienglücks in Amerika sorgen die zwei unverändert in Deutschland für Kontroversen und müssen seit Beginn ihrer Beziehung mit viel Gegenwind leben, unter anderem wegen des Altersunterschieds von 28 Jahren. In einem Interview mit Oliver Pocher (47) in dessen YouTube-Format "Hey Olli" betonte Laura zuletzt aber deutlich, wie viel ihr die Partnerschaft mit Michael bedeutet: "Viele haben gesagt: 'Trenn dich von ihm.' Aber er hat mir persönlich nie etwas getan." Zudem sei sein fortgeschrittenes Alter überhaupt nicht von Bedeutung für sie.

