Stimmprobleme: Kelly Clarkson sagt kurzfristig Live-Show ab

Kelly Clarkson (43) hat ihre Fans mit der kurzfristigen Absage der ersten beiden Shows ihrer Las Vegas-Residenz überrascht. Die Sängerin sollte ihre "Studio Sessions"-Reihe am 4. Juli im berühmten Colosseum im Caesars Palace eröffnen, musste jedoch aufgrund stimmlicher Probleme beide geplanten Auftritte am 4. und 5. Juli absagen. Die Nachricht machte Kelly nur 90 Minuten vor dem ersten Konzert via Instagram öffentlich und zeigte sich tief betroffen: "Die Vorbereitung und Proben haben meiner Stimme zugesetzt. Ich möchte, dass die Shows für euch perfekt werden, und ich muss mich davor schützen, ernsthafte Schäden davonzutragen, deshalb nehme ich mir dieses Wochenende und die nächste Woche Zeit, um mich auszuruhen, damit wir euch geben können, was ihr verdient."

Die Konzertreihe, die ursprünglich mit 18 Shows bis November geplant war, wird nun am 11. Juli starten. Kelly hatte ihren Fans zuvor noch auf Instagram Einblicke hinter die Kulissen der Proben gewährt, um die Vorfreude auf das intime Konzertformat zu steigern. In ihrer Erklärung betonte die Musikerin, wie sehr sie bedauert, ihre Fans enttäuschen zu müssen, jedoch ihre Gesundheit priorisieren müsse, um langfristig ihre Performance zu sichern und dem Anspruch, unvergessliche Shows zu liefern, gerecht zu werden.

Die Las-Vegas-Residency ist nicht Kellys erste Bühnenshow in der Glitzermetropole: Bereits im letzten Jahr begeisterte sie die Fans mit ihrem Programm "Chemistry" zu ihrem gleichnamigen Album. Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2002 hat sich die Sängerin nicht nur musikalisch einen Namen gemacht, sondern tritt regelmäßig als liebevolle Mutter ihrer zwei Kinder in Erscheinung. Neben ihrem Erfolg in der Musikbranche ist Kelly auch in der TV-Welt als Moderatorin und Jurorin bekannt, wo sie mit ihrer authentischen und bodenständigen Art die Fans begeistert.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

