So emotional war die Beerdigung von Fußballer Diogo Jota

Diogo Jota (✝28) und sein Bruder André fanden in ihrem Heimatort Gondomar, nahe Porto, ihre letzte Ruhe. Die Beerdigung des 28-jährigen FC-Liverpool-Profis und seines 25-jährigen Bruders fand am Samstag, den 5. Juli, statt – nur zwei Wochen nach der Hochzeit von Diogo und seiner Jugendliebe Rute Cardoso. Die Trauerfeier, an der Familie, Freunde und zahlreiche Fußballkollegen teilnahmen, bewegte tief. Ein Höhepunkt der bewegenden Zeremonie war das Trikot aus roten Rosen mit Diogos Rückennummer 20, das sein Teamkollege Virgil van Dijk zum Grab trug.

Schon einen Tag zuvor, am Freitag, hatten Freunde und Wegbegleiter bei einer Totenwache von den beiden Brüdern Abschied genommen. Neben Van Dijk erwies auch Nationalspieler Ruben Neves, der eigens von der Klub-WM in den USA angereist war, seinem Freund die letzte Ehre. In der Kirche, in der sie auch ihre Hochzeit gefeiert hatten, hielt Rute Cardoso in einem weißen Outfit, das an ihren Hochzeitstag erinnerte, die Totenmesse gemeinsam mit dem Priester, der Trost und christliche Hoffnung spendete. Nach der Zeremonie wurden die beiden Brüder von einem Trauerzug auf den Friedhof begleitet, wo schlichte Holzsärge ihren letzten Platz fanden.

Diogo Jota war nicht nur als Fußballer ein Ausnahmeathlet, sondern auch ein Familienmensch durch und durch. Seit ihrer Schulzeit waren er und Rute Cardoso ein Paar, ihr gemeinsames Glück krönten sie mit drei Kindern. Erst am 22. Juni feierten die beiden ihre Traumhochzeit, bei der sie sich in derselben Kirche das Jawort gaben, in der nun die Trauerfeier stattfand. Auf Instagram hatte Rute erst wenige Tage zuvor Hochzeitsbilder mit den Worten "Ja für immer" veröffentlicht – ein Versprechen, das nun durch ein tragisches Schicksal viel zu früh ein jähes Ende fand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Virgil van Dijk bei der Beerdigung von Diogo Jota, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota mit seiner Frau Rute und seinen drei Kindern im Mai 2025