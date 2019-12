Am Donnerstag zog es wieder einmal die großartigsten Musikerinnen nach Los Angeles! Beim Billboard-Women-In-Music-Event wurden am gestrigen Abend ausschließlich weibliche Künstlerinnen in verschiedenen Kategorien für ihre herausragende Arbeit im Musikbusiness ausgezeichnet. Mit ihrem Gesang fielen die Promi-Damen auf dem roten Teppich allerdings nicht auf – stattdessen begeisterten die Ladys die anwesenden Gäste und Fotografen mit ihren tollen und extravaganten Outfits!

Alicia Keys (38) schwebte in einem Traum aus Lila bei der Veranstaltung auf die Bühne, um den Award für den größten Einfluss im Musikbusiness entgegenzunehmen: Ihr Hosenanzug begeisterte mit einem außergewöhnlichen Ärmel-Detail, aus dem tiefen Ausschnitt lugte ein Spitzen-BH hervor und machte das Outfit so zu einem sexy Blickfang. Das Model Jaslene Gonzalez setzte hingegen auf einen komplett schwarzen Look: Ihr kurzes Kleid mit Feder-Rock und Korsage in Leder-Optik zog ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich. "Stupid Things"-Interpretin Evie Irie betrat im Schotten-Design mit einem Hauch von Punk den roten Teppich und zeigte in der Kombination ihren flachen Bauch.

Den Rocker-Look perfektionierte Cyndi Lauper (66): Ein kurzes Leder-Dress mit passenden Stiefeln rundete die Sängerin mit einem bodenlangen, roten Kimono, großen, runden Ohrringen und einer leuchtend gelben Irokesen-Frisur ab. Billie Eilish (17) durfte sich an dem Abend über einen Award in der Kategorie "Frau des Jahres" freuen – und feierte ihren Sieg in einem beigefarbenen Look, der stark an ein Outdoor-Outfit für den Dschungel erinnerte. Während die Sängerin ihre Kurven unter der XXL-Jacke verbarg, setzte sich ihre spanische Kollegin Rosalía, die den Award als beste Nachwuchskünstlerin bekam, in einer weißen Robe in Szene. In einem seitlichen Cut-out blitzte sogar ein Teil ihres Busens hervor – ob das so gewollt war?

Bei Iyla muss man zweimal hinschauen, um zu erkennen: Die Sängerin ist nicht nackt, sondern trägt einen engen, hautfarbenen Body und passende Leggings. Dazu hatte die "Juice"-Interpretin eine braune Felljacke und legere Sneakers kombiniert. Die 25-jährige Tenille Townes strahlte in einem grellgelben 70er-Jahre-Zweiteiler mit weiten Fledermausärmeln und Schlaghose. Sängerin Victoria Monét entschied sich für ein sexy Leo-Muster und zeigte im Minikleid ihre langen Beine.

Getty Images Alicia Keys bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Jaslene Gonzalez bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Evie Irie bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Cyndi Lauper bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Billie Eilish bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Rosalía bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Iyla bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Tenille Townes bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Victoria Monét bei den Billboard Women In Music 2019

Getty Images Taylor Swift bei den Billboard Women In Music 2019



