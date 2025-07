Darum lehnte Tom Cruise Kultrolle in "Die Verurteilten" ab

Tom Cruise (63) hätte in den 90er-Jahren beinahe die Hauptrolle in einem der größten Kultfilme aller Zeiten übernommen: "Die Verurteilten", basierend auf der Novelle von Stephen King (77). Ursprünglich war geplant, dass Tom den Charakter Andy Dufresne spielt, eine Rolle, die später an Tim Robbins (66) ging. Besondere Begeisterung weckte bei ihm die Aussicht, erneut mit Regisseur Rob Reiner (78) zusammenzuarbeiten, mit dem er "Eine Frage der Ehre" gedreht hatte. Doch als Drehbuchautor Frank Darabont (66) selbst die Regie übernahm, zog sich Tom zurück. Frank sagte später gegenüber Today, er könne nachvollziehen, dass Tom zögerte, einem unerfahrenen Regisseur zu vertrauen.

Tom ist nicht der Einzige, der die ikonische Rolle ablehnte. Auch Tom Hanks (69) und Kevin Costner (70) wollten den Part nicht übernehmen, bevor Tim schließlich verpflichtet werden konnte. Doch nicht nur diese Rolle kam beinahe anders zustande: Brad Pitt (61) war für die kleinere, aber wichtige Rolle des Tommy Williams vorgesehen. Schließlich entschied sich Brad jedoch für die Dreharbeiten zu "Interview mit einem Vampir" – ironischerweise an der Seite von Tom. Somit entstand der Film "Die Verurteilten" mit einer Besetzung, die ganz anders ausgesehen hätte.

Rückblickend gehört "Die Verurteilten" zu den meistgefeierten Filmen aller Zeiten und steht bis heute auf Platz 1 der IMDb-Rangliste der besten Filme. Während Tom sich in der Zeit vor allem durch seine actiongeladenen Blockbuster und anspruchsvollen Dramen einen Namen machte, stehen die Entscheidungen vieler Stars hinter den Kulissen oft im Schatten der Leinwand. Auch bei "Die Verurteilten" zeigt sich, wie stark persönliche Vorlieben und Karriereziele die Filmwelt beeinflussen. Tom hat es aber trotz dieser Absage geschafft, sich über Jahrzehnte als einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods zu etablieren.

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Getty Images Brad Pitt im September 2024

ActionPress Morgan Freeman und Tim Robbins in "Die Verurteilten"