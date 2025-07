Robbie Williams: Familiendrama überschattet Stadiontour

Robbie Williams (51) hat auf Instagram offenbart, dass seine Familie derzeit mit schweren Krankheiten zu kämpfen hat. Der Sänger teilte mit, dass die Gesundheit seiner Mutter Janet, seines Vaters Pete und seiner Schwiegermutter Gwen "sehr prekär" sei. Während Janet an Demenz leidet und ihren Sohn nicht mehr erkennt, kämpft Pete mit Parkinson und kann das Haus nicht mehr verlassen. Gwens Situation ist besonders dramatisch: Sie hat Krebs, Lupus und ebenfalls Parkinson. "Es ist tief bewegend und betrifft auch meine Frau Ayda (46) stark, und wenn sie betroffen ist, bin ich es auch", erklärte Robbie in einem emotionalen Post. Diese Herausforderungen meistern Robbie und Ayda neben den Belastungen seiner aktuellen Stadiontour.

Besonders rührend sprach der ehemalige Take-That-Star auf der Bühne über die Entfremdung durch die Krankheiten. "Mein Vater war mein Bühnenpartner, jetzt kann er nicht mehr teilnehmen, und meine Mutter erkennt mich nicht mehr", sagte er kürzlich bei einem Konzert in Deutschland. Auch Ayda hatte öffentlich über die tapfere Haltung ihrer Mutter gesprochen. In der Talkshow "Loose Women" zollte sie Gwen Tribut und bezeichnete sie als ihren "Fels und besten Freund", während sie mit den Tränen rang.

Robbie, der mit Ayda vier Kinder hat, gab an, dass diese Phase seines Lebens zwar schwer sei, ihm aber auch eine neue Perspektive eröffnet habe. In der Vergangenheit sprach er über die enge Verbindung zu seinen Eltern, die sich 1977 trennten, sowie über die wichtige Rolle seines verstorbenen Großmütterchens, das ebenfalls an Demenz litt. Die Familie, obwohl von Krisen gezeichnet, zeigt beeindruckenden Zusammenhalt. Ayda würdigte ihre Mutter auch während einer Brustkrebs-Aufklärungskampagne. Anlässlich des Brustkrebs-Bewusstseinsmonats veröffentlichte sie im Oktober auf Instagram ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Mutter und verpflichtete sich zu einem solidarischen Umgang mit der Krankheit. "Gemeinsam kämpfen wir", ließ sie ihre Fans wissen.

Getty Images Robbie Williams im Mai 2025 in London

Getty Images Robbie Williams, Februar 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Dezember 2024