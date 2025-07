Kommt "Hocus Pocus 3"? Sarah Jessica Parker gibt Update

Sarah Jessica Parker (60) hat sich nun über die mögliche Fortsetzung der beliebten Filmreihe Hocus Pocus geäußert. In der US-Talkshow "Watch What Happens Live!" beantwortete sie eine Zuschauerfrage zu "Hocus Pocus 3". Sie erklärte: "Es gibt keine neuen Entwicklungen, außer dass wir es gerne machen würden", und fügte hinzu: "Wir führen Gespräche." Sarah spielte bereits in der originalen Fantasy-Komödie von 1993 und der Fortsetzung "Hocus Pocus 2" von 2022 neben Bette Midler (79) und Kathy Najimy.

Während "Hocus Pocus 2" als großer Erfolg gefeiert wurde und bei Disney+ beeindruckende 2,7 Milliarden gestreamte Minuten erzielte, bleibt der Verlauf von Teil drei weiterhin ungewiss. Regisseurin Anne Fletcher und Drehbuchautorin Jen D’Angelo sollen erneut beteiligt sein. Jen hatte bereits im Oktober 2023 gegenüber Entertainment Weekly geäußert, dass sich die Arbeit an der Geschichte noch in der Anfangsphase befinde. Die Fans hoffen jedenfalls, dass alle Originaldarstellerinnen zurückkehren, da viele sich "Hocus Pocus" ohne die berühmten Sanderson-Schwestern Winnie, Sarah und Mary schlicht nicht vorstellen können.

Sarah ist neben ihrer Rolle als Sarah Sanderson auch für ihre Arbeit an der Erfolgsserie Sex and the City und der Fortsetzung And Just Like That bekannt. Privat ist sie Mutter von drei Kindern und verheiratet mit Matthew Broderick (63). Während sie und ihre Kolleginnen in Interviews stets betonen, wie viel Freude ihnen ihre Figuren bereiten, scheint die Aussicht auf ein drittes Abenteuer der zauberhaften Hexen die Fans genauso zu verzaubern wie die Schauspielerinnen selbst.

ActionPress Kathy Najimy, Bette Midler und Sarah Jessica Parker im Film "Hocus Pocus"

ActionPress Hocus Pocus

Getty Images Sarah Jessica Parker, Mai 2025