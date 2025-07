Billy Joels Vatertrauma: Vater schlug ihn wegen Beethoven

Billy Joel (76) hat in einer neuen HBO-Dokumentation über seine schwierige Beziehung zu seinem Vater Howard Joel gesprochen. Der "Piano Man"-Sänger berichtete im ersten Teil der zweiteiligen HBO-Dokumentation "Billy Joel: And So It Goes", dass er als Kind bei einer Klavierstunde bewusstlos geschlagen wurde. Der Vorfall ereignete sich, als Billy etwa acht Jahre alt war und seine eigene Interpretation von Beethovens "Mondscheinsonate" spielte. Sein Vater, selbst ein klassischer Pianist, bestand darauf, dass Musikstücke strikt nach Vorlage gespielt werden. "Er kam die Treppe runter, und bam, ich wurde geschlagen", so Billy. Es sei ein prägendes Erlebnis seiner Kindheit gewesen.

Billy betonte in der Dokumentation, dass sein Vater nie wirklich Verständnis für seine künstlerischen Talente hatte. Besonders nach der Scheidung seiner Eltern in den 1950er-Jahren war das Verhältnis zwischen Billy und seinem Vater belastet. Howard Joel zog nach Europa, und Billy fand eine Vaterfigur in seinem mütterlichen Großvater. Erst in seinen Zwanzigern und während eines Konzerts in Nürnberg 1995 kam es zu einer Wiederbegegnung zwischen Billy und seinem Vater. Dennoch prägen die Spannungen aus der Kindheit den Musiker bis heute.

Trotz seiner Erfolge auf der Bühne und als fünffacher Grammy-Gewinner musste Billy Joel sich in letzter Zeit zurückziehen. Eine neurologische Erkrankung, die sein Gleichgewicht sowie seine Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, hat ihn zuletzt dazu gezwungen, seine Tourdaten abzusagen. Billy, der als einer der erfolgreichsten Musiker der Welt gilt, konzentriert sich derzeit auf seine Genesung. Die Einblicke in seine Kindheit und die komplexe Vater-Sohn-Beziehung werfen ein neues Licht auf den Künstler, dessen Leben neben der Bühne von persönlichen Herausforderungen geprägt ist.

Getty Images Billy Joel, Musiker

Getty Images Musiker Billy Joel, November 2024

Getty Images Musiker Billy Joel im Februar 2004 in Los Angeles