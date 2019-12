Ex-Disney-Star Maitland Ward (42) scheffelt ordentlich Kohle – und das einzig und allein dank schlüpfriger Schmuddelfilmchen! Einst stand die hübsche Schauspielerin in der Rolle der Rachel McGuire in der US-Teenager-Serie "Das Leben und Ich" vor der Kamera. Im Oktober dieses Jahres feierte sie aber ihr Debüt als Darstellerin in dem Pornofilm "Drive". Der Karrierewechsel scheint sich finanziell gelohnt zu haben: Nach eigenen Angaben verdient die rothaarige Beauty nun weitaus mehr Geld als jemals zuvor!

Im Interview mit The Daily Beast plauderte die 42-Jährige nun aus, wie sehr sich ihr neuer Job lohnt. "Wenn Leute behaupten, ich 'musste' in die Porno-Industrie wechseln, kann ich nur lachen. Denn das ist wirklich eine tolle Sache und ich mache so viel mehr Geld", gab sie zu. Den genauen Betrag ihres neuen Gehalts verriet sie zwar nicht, gab aber einen Hinweis auf die Zahlen. Allein durch ihre Erotik-Fans verdiene die rothaarige Schönheit, die im letzten Jahr auf einer erotischen Künstlerplattform sogar zu den erfolgreichsten Gesichtern gehörte, monatlich Summen im fünfstelligen Bereich. Im Jahr 2018 sollen in nur einem Monat stolze 62.000 Dollar (umgerechnet rund 55.600 Euro) auf ihr Bankkonto gewandert sein.

Von ihrer Tätigkeit zeigt sich Maitland total begeistert. "Es war sehr viel einfacher, als ich erwartet hatte und ich habe so viel Spaß daran. Außerdem bin ich gut darin, es fühlt sich irgendwie natürlich an", gestand sie ganz offen und dementierte damit auch Unterstellungen, sie sei gezwungenermaßen ins Porno-Business gewechselt. Selbst ihr Ehemann unterstütze sie darin.

Instagram / maitlandward Maitland Ward, ehemaliger Disney-Star

Getty Images Maitland Ward, Pornodarstellerin

Getty Images Maitland Ward bei den Hllywood Film Awards 2014

