Vor Krönungsjubiläum: König Charles bester Laune in Kirche

In wenigen Stunden darf König Charles (75) ein großes Jubiläum feiern – vor genau einem Jahr wurde der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) bei einer pompösen Zeremonie zum König von Großbritannien und des Commonwealth gekrönt. Kurz vor diesem großen Tag wird Charles nun beim Verlassen der Kirche in Gloucestershire gesehen. Und wie The Sun berichtet, scheint der Monarch voller Euphorie zu sein. Die Bilder zeigen, dass er bester Laune war und sich angeregt mit dem Pfarrer unterhielt. Auch optisch machte Charles einiges her – sein schlichter grauer Anzug schien die perfekte Wahl für den Anlass gewesen zu sein.

Die Fans dürfte es vor allem gefreut haben, dass der Monarch nicht nur gut gelaunt, sondern auch fit wirkte. Denn Charles kehrte erst vor wenigen Tagen an seine Arbeit zurück. Anfang des Jahres hatte er seine Krebserkrankung bekannt gemacht und war gezwungen gewesen, für eine Zeit kürzerzutreten. Sein erster Auftritt hätte also nicht passender sein können, denn der 75-Jährige besuchte ein Krebszentrum in London. Mit seinem Besuch hatte er auch eine wichtige Botschaft im Gepäck: Er wollte das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die frühzeitige Erkennung von Krebserkrankungen schärfen. Bereits seit 20 Jahren ist Charles Schirmherr des Macmillan Cancer Supports und mit seinem Besuch wurde bekannt, dass er nun auch Schirmherr der Organisation Cancer Research UK ist.

Charles ist aber nicht erst seit der Krönung britisches Staatsoberhaupt. Mit dem Tod der Queen im September 2022 hatte er unmittelbar den Thron bestiegen. Dennoch musste eine große Zeremonie am 6. Mai 2023 stattfinden. Das gewaltige Spektakel begann mit einer Prozession zur Westminster Abbey und traditionellen Vorgängen, bei denen der König einen Eid ablegen musste und gesalbt wurde. Auch schwor sein Sohn Prinz William (41) ihm Loyalität. Danach durfte endlich gefeiert werden. Die Königsfamilie grüßte nicht nur das Volk vom Balkon des Buckingham Palace aus, sondern genoss am Abend auch ein buntes Konzert, bei dem unter anderem Katy Perry (39) performte.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles besucht Krebspatienten in London, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Krönung

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Charles sich auf sein Jubiläum zu freuen scheint? Absolut, das war ein ganz besonderer Tag für ihn. Nee, immerhin musste er kurz vorher seine Mutter beerdigen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de