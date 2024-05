"Größter Roast": Tom Brady lässt sich in Show verarschen!

Tom Brady (46) gehört trotz seines Ruhestands zu den erfolgreichsten NFL-Spielern aller Zeiten. Nun werden Fans einen etwas anderen Einblick in das Leben des Sportlers bekommen. Denn Netflix plant seinen ersten Live-Roast und das mit Tom. "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" lautet der verheißungsvolle Titel der Veranstaltung und moderiert wird das Ganze von Komiker Kevin Hart (44). Aber was passiert eigentlich bei einem Roast? In diesem Fall werden Freunde und Wegbegleiter von Tom vor Publikum peinliche Geschichten und auch leicht derbe Witze über den ehemaligen Quarterback erzählen. Das soll ihn aber nicht beleidigen, sondern eher ein wenig veräppeln. Mit dabei ist unter anderem der legendäre Tight End Rob Gronkowski sowie der als "Roastmaster General" bekannte US-Comedian Jeff Ross.

Der Trailer verrät zwar noch nicht, welche Anekdoten über Tom die Teilnehmer auspacken werden, aber dafür macht Moderator Kevin eine große Ankündigung: "Keine Helme! Keine Gnade! Keine Brady-Regel!" Der 46-Jährige darf sich also auf etwas gefasst machen. Jeff zeigt sich in dem Clip ebenfalls angriffslustig und schleudert dem Footballstar entgegen: "Wir kommen dich holen, Hübscher!" Da Kevin zusätzlich einige Überraschungsgäste ankündigt, wird wohl auch für Tom das ein oder andere Unerwartete geschehen. "Ich bin nicht roastbar! Los gehts", bleibt er in dem Clip aber noch entspannt – er scheint bereit für seinen Roast!

Aus Toms Leben gibt es aber sicher einiges zu erzählen. Immerhin blickt er auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. Vor allem in seiner Zeit bei den New England Patriots hinterließ er große Fußstapfen. Ganze neun Mal zog das Team von der Ostküste der USA in den Super Bowl ein, sechs Mal brachten sie die Vince Lombardi Trophy mit nach Hause. Auch nach seinem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers gelang ihm noch einmal ein Super-Bowl-Sieg. Privat war Tom bis 2022 mit dem brasilianischen Model Gisele Bündchen (43) verheiratet. Das Paar bekam zwei Kinder. Aus der Beziehung zur Schauspielerin Bridget Moynahan (53) hat der US-Amerikaner noch einen weiteren Sohn.

Getty Images Ex-NFL-Spieler Tom Brady, Januar 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2014

