Nächster Schlag: Heinz Hoenig hat Loch in der Speiseröhre

Vor wenigen Tagen wurde Heinz Hoenig (72) auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Laut eines Statements seiner Agentin warte der Schauspieler dort auf eine dringend notwendige Herz-OP. Nun folgt der nächste Schreck: Heinz soll zusätzlich zu seinen Herzproblemen ein Loch in seiner Speiseröhre haben. Bild-Informationen zufolge entdeckten Ärzte das Loch bei einer Untersuchung. Es soll die Folge einer bakteriellen Entzündung sein. Und das kann für den "Das Boot"-Darsteller richtig gefährlich werden. Denn durch die Öffnung können Bakterien in den Zwischenlungenraum gelangen, die wiederum zu einer Blutvergiftung führen können – eine lebensbedrohliche Situation.

Es bleibt nur eine OP, bei der die Speiseröhre nach außen gelegt wird und eine anschließende künstliche Ernährung. Doch das Loch ist nicht die einzige gesundheitliche Hürde, vor der Heinz steht. Wie seine Frau Annika dem Magazin berichtete, müsse bei ihrem Mann auch die "komplette Aorta" ausgewechselt werden. Die Entzündung in seinem Körper habe sich nämlich auch dorthin ausgebreitet. "Heinz hatte 2012 eine Herz-OP, bei der er einen Stent eingesetzt bekam. Jetzt, durch die bakterielle Entzündung, ist dieser beschädigt. Blut und Flüssigkeit sind aus dem Stent ausgetreten", erklärt Annika.

Wann es zu den Eingriffen kommen kann, scheint derzeit noch unklar. Denn auch die Operation am Herzen steht noch aus. Wie das Portal zuvor berichtete, liege Heinz aktuell im Koma und soll zu schwach sein, um operiert zu werden. Gegenüber RTL betonte Annika weiter: "Mein Mann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Ich habe noch nie so große Angst in meinem Leben gehabt wie jetzt. Ich weiß nur, ich will meinen Mann nicht verlieren." Sie sei sicher, dass auch Heinz leben wolle. Er sei stark und kämpfe für seine Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de