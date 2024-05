Brisante Doku: Wie finster ist es hinter Reality-Kulissen?

In der heutigen Zeit ist Reality-TV vielleicht so populär wie noch nie. Die Protagonisten der oft auch als Trash-Formate bezeichneten Shows sind fast so berühmt, wie Schauspieler und Musiker. Die SWR-Dokumentation "Sex, Alkohol, Manipulation? Reality-TV-Stars packen aus" blickt hinter die Kulissen und zeigt erstmals wie Sendungen wie Ex on the Beach oder Das Sommerhaus der Stars entstehen. Besonders brisant sind die Einblicke, die ein Insider, der als sogenannter Realisator arbeitet, bietet. Dieser ist für den Aufbau der einzelnen Folgen verantwortlich. So erzählt er unter anderem, dass die prominenten Teilnehmer bewusst gereizt werden, um Streit zu provozieren. "Schlaf wird verhindert, indem man eine Dauerbeschallung mit Schlagermusik macht", erklärt der Insider und gibt zu: "Ich hatte Situationen, wo ich mir bewusst vorgenommen habe, eine Person zu brechen."

Aber auch Realitystars, die bereits Erfahrungen in mehreren Formaten gesammelt haben, kommen zu Wort. So packen unter anderem Schlagersternchen Annemarie Eilfeld (34) und ihr Partner Tim Sandt aus. Auch Datingshow-Veteranen bringen die Geheimnisse des Trash-TVs ans Licht und offenbaren den Umgang mit Alkohol in den Formaten. "Ich würde sagen, dass sie ausgenutzt haben, wenn wir unsere Hemmungen verloren haben. Wenn wir genug Alkohol getrunken haben, dann wurde noch mehr Alkohol gebracht", zitiert Bild eine nicht näher genannte Datingshow-Kandidatin. Das Magazin fragte bereits beim Sender RTL nach einer Stellungnahme. Doch der TV-Riese hält sich bedeckt: "Wir arbeiten seit vielen Jahren mit sehr erfahrenen Produzenten zusammen, die unsere Liebe zur Programmfarbe teilen. Wir wissen, dass für sie – so für uns – die physische und psychische Gesundheit unserer Kandidaten an erster Stelle steht [...]."

Ein bekanntes Gesicht aus dem Reality-TV, das die Sender sehr offen kritisiert, ist Walentina Doronina (23). Auch sie tritt in der Dokumentation auf. Vor allem ihr Auftritt im Sommerhaus 2023 zusammen mit ihrem Verlobten Can Kaplan schlug hohe Wellen, denn schon zuvor behauptete sie, sie sei während der Dreharbeiten von einem Mitstreiter geschlagen worden. Deshalb forderte sie RTL, die Szenen unverfälscht zu zeigen. "Nicht nur Can hat dort gelitten, sondern auch ich. Das ist wirklich heftig gewesen und was auch im Hintergrund jetzt abläuft. [...] Damals haben sie wenigstens Zivilcourage gezeigt, was auch richtig war, das sollte man immer tun. Dieses Jahr wird der Täter geschützt", prangerte Walentina damals im Promiflash-Interview an.

ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

