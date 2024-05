"Gierig geworden": Herzogin Meghan von Hollywood verspottet

Herzogin Meghan (42) hat im Moment viel zu tun. Neben ihrem Lifestyle-Business American Riviera Orchard, das sie kürzlich publik gemacht hat, ist sie auch in Pläne einer Netflix-Show und eines Podcasts mit Lemonada verwickelt. Ist das etwa zu viel für die Herzogin? In den Augen vieler Hollywood-Stars anscheinend schon – will zumindest ein Insider wissen. Gegenüber InTouch verrät die Quelle: "Sie ist gierig geworden. Sie will alles auf einmal und das geht gerade nach hinten los. Fast alles, was sie auf die Beine stellt, endet in einer Katastrophe. Und jetzt lachen Hollywood und die Royals über sie."

Tatsächlich musste Meghan seit dem Launch ihrer Marke schon mit einigen bösen Kommentaren und Seitenhieben klarkommen. Sogar Amerikas beliebteste Hausfrau Martha Stewart (82) hat sich schon zum neuen Unternehmen der Herzogin geäußert. Angeblich sieht sie keine große Zukunft für das Projekt und findet es "nervig und beleidigend", dass die amerikanischen Medien die beiden Frauen vergleichen. Auch das britische Königshaus schien gegen die Frau von Prinz Harry (39) zu sticheln. Für eine Promo-Aktion verschickte sie ein paar Gläser Marmelade an ihre Freunde und einige Influencer. Kurz darauf veröffentlichte auch der Geschenkshop des Königshauses ein neues Produkt: Erdbeermarmelade. Wie ein User unter dem Post im Netz kommentierte: "Eine Anspielung vom Feinsten."

Der Deal mit Netflix nimmt einen großen Teil von Meghans Aufmerksamkeit ein. Anscheinend soll es sich um eine Koch- und Lifestyle-Serie handeln, die im Tandem mit ihrem Unternehmen steht. Allerdings ist die Show auch der Grund, warum Meghans Podcast-Deal mit Lemonada platzen könnte. Laut dem Insider haben die Produzenten Sorge, ihre Zusammenarbeit mit Netflix könnte zu viel ihrer Zeit einnehmen. "Ich hab gehört, die Arbeit am Podcast wurde von Lemonada bis 2025 pausiert. Mindestens", verrät die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Meghan hat sich zu viel auf einmal vorgenommen? Ach Quatsch! Ja, auf jeden Fall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de