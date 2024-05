Prinz Archies Geburtstag: König Charles plant süße Geste!

Prinz Archie (4) feiert in wenigen Tagen seinen fünften Geburtstag. Den wird er vermutlich mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester Lilibet (2) verbringen. Dass er Besuch von seinen royalen Verwandten bekommt, ist unwahrscheinlich. Doch der Royal-Experte Tom Quinn ist sich sicher, dass sich vor allem Archies Opa König Charles (75) etwas Besonderes einfallen lassen wird. Deshalb könnte der Monarch vielleicht sogar über seinen Schatten springen. "Charles hat sich nach Videotelefonaten erkundigt, aber seinen Adjutanten zufolge fühlt er sich bei dieser Idee unwohl", erklärt Tom gegenüber The Mirror. Charles möge moderne Technologien nämlich nicht besonders. Doch er wolle seinen Enkel wohl auf jeden Fall sehen.

Dass Charles sich noch unsicher ist, ob er seinen Sohn Harry (39) und seinen Enkelsohn per Video anrufen soll, könnte aber nicht nur an der Technik liegen. Tom vermutet nämlich, dass der König um jeden Preis vermeiden wolle, seine Schwägerin Meghan (42) zu sehen. "Wenn er Harry ganz normal anruft, bedeutet das, dass er kurz mit Archie sprechen kann, ohne mit Meghan sprechen zu müssen – eine Aussicht, die ihn mit Grauen erfüllt", überlegt der Autor. In den vergangenen Jahren hatte der 75-Jährige aber nur wenige Gelegenheiten, seine Enkel zu sehen. Laut dem Experten arbeite Charles "verzweifelt" daran, die Beziehung zu seiner entfremdeten Familie zu reparieren.

An Archies Geburtstag darf Charles aber auch selbst feiern. Denn am selben Tag wurde in Großbritannien vergangenes Jahr die offizielle Krönung gefeiert. Ein Spektakel, das wohl auch den Royal-Fans in Erinnerung geblieben ist. Mit dabei war allerdings nur Harry – der rauschte aber direkt nach der Zeremonie in der Westminster Abbey wieder zurück in die USA. 2024 wird das erste Krönungsjubiläum in London dennoch groß gefeiert. Zur Feier des Tages wird dem König zusammen mit seiner Frau Camilla eine sogenannte Coronation Roll, also eine Krönungsurkunde, überreicht.

Anzeige Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Charles Archie per Video gratuliert? Nein, das kostet ihn zu viel Überwindung. Ja, er sehnt sich bestimmt nach seinen Enkeln. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de