Halbes Jahr Pause: Wie geht es Samira und Yasin Cilingir?

Samira und Yasin Cilingir (33) stecken seit einiger Zeit in einer Liebeskrise. Trotz zwei gemeinsamer Kinder machen die Love Island-Bekanntheiten eine Beziehungspause. Diese dauert mittlerweile schon seit sechs Monaten an. In seiner Instagram-Story zieht Yasin ein Fazit: "Wir haben seit einer längeren Zeit eine Pause und arbeiten daran, es wieder besser zu machen. Ich mache mir keinen Druck und lasse ihn mir auch nicht machen. Es geht am Ende um uns und nicht darum, wem ich mich anpasse."

Samira und Yasin wollen aber nicht nur wegen der gemeinsamen Kinder Malik und Medina zusammen bleiben. "Wir haben Kinder, das soll jetzt nicht heißen, dass wir das wegen der Kids tun, sondern für uns natürlich", erklärt der 33-Jährige im Netz und fügt hinzu: "Auch wenn es so lange dauert, heißt es Geduld bewahren." Yasin gebe zwar die Hoffnung nicht auf, wolle aber trotzdem realistisch bleiben: "Wenn wir merken, es geht überhaupt nicht, dann ist ja wohl klar, dass wir getrennte Wege gehen."

Vor fünf Jahren hatten sich Samira und Yasin in der Datingshow "Love Island" kennengelernt. Schon in der Sendung konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen und blieben auch danach ein Paar. 2021 gaben sie sich schließlich das Jawort und kurze Zeit später erblickten ihre Kids das Licht der Welt.

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir und sein Sohn Malik

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

