Taylor Swift ist mit der Dichterin Emily Dickinson verwandt!

Ein Genealogie-Unternehmen enthüllt Erstaunliches über Taylor Swift (34): Nach einer umfangreichen Sammlung historischer Daten und Aufzeichnungen konnte eine Verbindung zwischen der Sängerin und der berühmten Dichterin Emily Dickinson (✝55) hergestellt werden. Taylor und Emily sollen Cousinen sechsten Grades sein. "Swift und Dickinson stammen beide von einem englischen Einwanderer aus dem 17. Jahrhundert ab. Er soll Swifts neunter Urgroßvater und Dickinsons sechster Urgroßvater gewesen sein. Er war wahrscheinlich ein Siedler aus Windsor, Connecticut", verkündet das Unternehmen Ancestry jetzt in einer Pressemitteilung.

Offenbar war der gemeinsame Vorfahre der beiden Jonathan Gilette. "Swifts Vorfahren lebten sechs Generationen lang in Connecticut, bis ein Teil der Familie sich im Nordwesten Pennsylvanias niederließ, wo sie in die Swift-Familienlinie einheiratete", erklärt das Forschungsinstitut. Anscheinend können gewisse Talente oder Charakterzüge ein Indiz für unsere Vorfahren sein. Zudem betont Forschungsdirektorin Jennifer Utley: "Auch wenn wir es nicht genau wissen, kann unsere Vergangenheit unsere Gegenwart beeinflussen – und es ist schön zu sehen, welche Ähnlichkeiten zwischen den beiden bestehen."

Tatsächlich hat Taylor schon in der Vergangenheit eine Verbindung zu der amerikanischen Dichterin hergestellt. Die Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums "Evermore" kündigte sie am 10. Dezember an, welcher Emilys Geburtstag ist. Zudem könnte der Titel eine Anspielung auf ihr Gedicht "One Sister Have I in Our House" sein. Die letzte Zeile lautet: "From out the wide night’s numbers – Sue – forevermore!", was übersetzt bedeutet: "Aus all der Fülle der Nacht – Sue – für immer!". Swifties vermuten außerdem, dass ihre entfernte Verwandte auch eine weitere Inspirationsquelle für ihr neuestes Album "The Tortured Poets Department" sein könnte.

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020

