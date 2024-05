Eva Mendes teilt eine süße Nachricht aus Ryan Goslings Film!

Eva Mendes (50) und Ryan Gosling (43) zeigen immer wieder, wie viel Liebe sie füreinander empfinden. Am Samstag veröffentlichte die Schauspielerin einen unterstützenden Post auf Instagram und bezog sich auf den neuen Film ihres Mannes. Das Bild zeigt eine Collage von Ryan und ihr in goldenen Outfits – Ryan verkörpert hier seine Rolle als Space Cowboy aus dem Film "The Fall Guy". Daneben posiert Eva in einem goldenen Kleid und schreibt in die Bildunterschrift: "Glaubst du an Happy Endings? Aliana und Space Cowboy sind endlich zusammen." In Ryans Blockbuster spielt er ein Stunt-Double, das eine Romanze mit einem Alien namens Aliana hat – somit zieht sie einen spielerischen Bezug zu den beiden fiktiven Figuren. "Wenn du es weißt, dann weißt du es...", schreibt sie abschließend mit einem Herz-Emoji.

Nach den Reaktionen der Fans zu urteilen, finden sie Evas Post genauso süß. "Das ist so romantisch – ihr seid ein wunderschönes Paar", schrieb einer von vielen Nutzern in den Kommentaren. Doch viele Fans bezogen sich auch auf das Aussehen der 50-Jährigen und überhäuften sie mit Komplimenten zu ihrem Kleid und ihren lodernden roten Locken. "Ich liebe es! Die Farbe des Kleides lässt deine Haare so strahlen!", schreibt ein Fan. Auf Ryans Film kommen die Follower ebenfalls zu sprechen: "Ich habe ihn heute geschaut und fand ihn richtig gut – hat richtig Spaß gemacht, ihn zu gucken!"

Auch Ryan ist Evas helfende und schützende Hand, wenn sie ihn braucht. In einem Interview mit People offenbarte sie, dass die beiden sich, egal wo sie gerade sind, immer unterstützen. "Er unterstützt mich in allen Bereichen, in denen ich Unterstützung brauche. Er hält mir in jeder Hinsicht den Rücken frei", schwärmte sie. Auch wenn Ryan gerade eine Drehpause einlegt und sie wieder mit ihren Kindern die Zeit zu Hause genießen, sind sie ein eingespieltes Team. "Ich bin keine Köchin, also kocht mein Mann und ich putze, das ist ein schöner Ausgleich. Ich kann nicht kochen", erklärt die "Hitch"-Darstellerin.

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Dave Allocca/ Startraks Photo / action press Eva Mendes und Ryan Gosling in NYC

