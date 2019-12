Jetzt kommen schlüpfrige Geheimnisse ans Licht! Die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick ist seit vergangenen Sonntag vorbei, doch diese Woche wurde noch ein Spezial ausgestrahlt: Einige Monate nachdem die Kandidaten in der Kuppelsendung eine fremde Person geheiratet hatten, trafen die Ehepaare nun noch einmal aufeinander. Und Sexualtherapeutin Beate Quinn wollte wissen: Wie gut kennen sich die Eheleute inzwischen? Das wollte sie mit einem intimen Paar-Quiz herausfinden!

Die Pärchen saßen dazu mit den Rücken zueinander, während Beate Quinn ihnen die Fragen stellte. Die Couples sollten mit entsprechenden Schildern "Sie" und "Er" signalisieren, ob die Aussage auf sie zutrifft oder auf ihren Partner. Und die Paar-Expertin wollte es ganz genau wissen. So fragte sie Alexander und Cindy zum Beispiel, wer öfter Sex wolle. Und die Antwort der beiden: Cindy will öfter Sex! Auch Nicole und David mussten sich einer persönlichen Frage stellen: "Wer macht im Bett den ersten Schritt?" Während Nicole beide Schilder in die Höhe streckte, gab David an, dass er den ersten Schritt macht.

Samantha und Serkan wurden gefragt, wer eifersüchtiger sei – das Resultat: Serkan! Und wer ist zärtlicher: Melissa oder Philipp? Sie entschieden sich jeweils für das Schild "Sie" – Melissa ist von beiden also zärtlicher. Am Ende gewannen sie auch das Spiel: Sie hatten die meisten Übereinstimmungen.

Sat.1 Spezialsendung von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Beate Quinn, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Alexander, Beate Quinn und Cindy bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 David, Beate Quinn und Nicole bei "Hochzeit auf den ersten Blick"



