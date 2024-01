"Hochzeit auf den ersten Blick"-Markus' Scheidung ist durch!

Nun ist es amtlich. In der neunten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick hatten sich Markus und Jana kennen- und lieben gelernt. Im Rahmen des Beziehungsexperiments schlossen die beiden den Bund der Ehe – und das, ohne sich jemals vorher gesehen zu haben. Ihre Liebe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im November 2022 trennten sich ihre Wege. Nun sind Markus und Jana offiziell geschieden.

Auf Instagram teilt Markus sichtlich erleichtert die Neuigkeiten mit seinen Fans. "Endlich geschieden", erklärt er zu einem lächelnden Selfie in seiner Story und fügt hinzu: "Es hat fünf Minuten gedauert." Seine Ex-Frau Jana habe an der Eheauflösung allerdings nicht persönlich teilgenommen – sie sei per Videokonferenz zugeschaltet gewesen.

Nach der Trennung war der Feuerwehrmann nicht gerade gut auf seine Verflossene zu sprechen – er verpasste Jana sogar einen öffentlichen Seitenhieb im Netz! "Heute genau vor einem Jahr hat mein Unglück seinen Lauf genommen", stichelte Markus und ließ seiner Enttäuschung über das gescheiterte Liebesexperiment freien Lauf: "Im Endeffekt ist alles das eingetreten, wovor ich am meisten Angst hatte, dass ich eine Frau bekomme, die nicht mit mir kommunizieren kann."

Anzeige

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2022

Anzeige

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Jana und Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de