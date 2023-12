"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina feiert Ehejubiläum!

Marina und Robert feiern einen Meilenstein in ihrer Beziehung! Die Nordrhein-Westfälin und der Berliner haben sich im Rahmen der Show Hochzeit auf den ersten Blick auf ein Blind-Date vor dem Traualtar eingelassen. Sie heirateten und verliebten sich ineinander. Auch mehrere Monate nach den Dreharbeiten sind die beiden noch überglücklich zusammen. Anlässlich ihres halbjährigen Ehejubiläums macht Marina ihrem Robert nun eine rührende Liebeserklärung.

"Ich habe den wundervollsten Ehemann an meiner Seite und könnte mir keinen besseren vorstellen. Wir sind in vielen Hinsichten einfach so gleich. Wir wissen, was der andere denkt, können uns gut in den anderen hineinversetzten und handeln in vielen Situationen gleich", schwärmt die medizinische Fachangestellte unter einem Hochzeitsfoto auf Instagram. Viele Menschen würden mit einem Partner, der einem selbst sehr ähnlich ist, nicht klarkommen, doch Marina und Robert lieben das: "Wir werden so behandelt und geliebt, wie wir es uns selbst wünschen."

Die Turteltauben haben auch schon gemeinsame Zukunftspläne. Aktuell wohnen sie zwar noch getrennt, doch das soll sich irgendwann ändern. Sie sind noch dabei, die Gegend des anderen zu erkunden, um zu entscheiden, wo es ihnen besser gefällt. Trotz der knapp 600 Kilometer Entfernung, die ihre Wohnorte voneinander trennen, versuchen sie, sich so oft es geht zu sehen. "Die längste Zeit, in der Robert und ich getrennt waren, waren drei Wochen", hatte Marina bereits vor mehreren Wochen verraten.

