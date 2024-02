Trennung nimmt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mels Sohn mit

Sie gewährt einen tiefen Einblick. 2019 traten Melissa und Philipp (37) im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick vor den Traualtar, um sich das Jawort zu geben. Ihre Liebe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach zwei Ehejahren und einem gemeinsamen Sohn folgte die Scheidung. Danach ging die Influencerin eine neue Beziehung ein – doch auch diese zerbrach. Nun verrät Melissa, wie ihr Sohn mit dieser Situation umgeht.

In einer aktuellen Story auf Instagram gibt die 30-Jährige ein Update zu ihrer derzeitigen Gefühlslage – und muss dabei mit den Tränen kämpfen. "Es zerbricht mir selber das Herz. Er war wie ein Vaterersatz und er hatte ihn wie ein Papa angenommen", erklärt Melissa und fügt hinzu: "Wenn der dann von heute auf morgen wegbricht, ist das für einen Dreijährigen sehr schwer nachzuvollziehen." Dementsprechend vermisse ihr Sohn ihn sehr und frage auch mehrmals am Tag nach ihrem Ex.

Vor wenigen Tagen gab Melissa mehr zu den Trennungsgründen im Netz preis: Die TV-Bekanntheit sei Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Die Mutter eines Sohnes habe daraufhin direkt gehandelt und Anzeige erstattet. "Ich habe auch die Polizei gerufen. [...] So etwas ist ein No-Go. Ich bitte wirklich jeden innigst, dass der das Ganze anzeigt", betonte sie.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa mit ihrem Sohn im November 2023

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa mit ihrem Ex-Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de