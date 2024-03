Wie geht es "Hochzeit auf den ersten Blick"-Aron nach OP?

Der Hochzeit auf den ersten Blick-Star Aron Schweizer verschwand vergangenen November überraschend von der Bildfläche. Jetzt meldet er sich bei seinen Fans mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram zurück und erklärt seine Abwesenheit. "Es war lange Zeit ruhig um mich. Der Grund: eine große Gesichts-OP", teilt er im Netz. Die anschließende Genesung brachte wohl einige Komplikationen mit sich und der Musiker berichtet von "monatelanger Morphium Einnahme" und einem "anschließenden Entzug". Um was es sich genau bei dem Eingriff handelte, verriet er nicht.

Der Datingshow-Teilnehmer meldete sich zuletzt öffentlich im November in seiner letzten Podcast-Episode von "Platz für 2". Damals kündigte er an: "Ich habe eine größere Operation und falle deshalb einige Wochen aus." Mit einer so langen Pause hat aber wohl keiner seiner Fans gerechnet. Jetzt sei er stärker denn je zurück und seine Follower freuen sich über das Comeback. "Schön, dass es dir wieder gut geht" und "Alles Gute weiterhin. Ist aufgefallen deine Abwesenheit", kommentieren Instagram-Nutzer.

Aron fiel Fans erstmals in der fünften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" auf. Er suchte 2018 in dem Format nach der großen Liebe und lernte dort Selina kennen. Im Finale der Kuppelsendung entschied sich das Paar allerdings gegeneinander und ein Happy End blieb aus. Wie es in seinem Liebesleben mittlerweile aussieht, ist nicht bekannt – auf seinem Instagram-Profil lassen sich zumindest keine Hinweise auf eine Partnerin finden.

