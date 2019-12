Sich sexy im Pool zu inszenieren, scheint Lena Gerckes (31) neues Hobby zu sein. In den vergangenen Monaten geizte die erste Germany's next Topmodel-Kandidatin aller Zeiten nicht mit ihren Reizen. Ob im Schwimmbecken vor einer winterlichen Bergkulisse oder am sommerlichen Sandstrand: Lena hat offenbar gerade in jüngster Vergangenheit Freude daran, sich aufreizend in Szene zu setzen. Auch ein neuer Schnappschuss lässt tief blicken!

Die Feiertage verbringt die Blondine gerade in Priesteregg in Österreich. Den Außenpool nutzt Lena da doch gleich, um ein sexy Foto von sich schießen zu lassen. Besonders ihr Dekolleté fällt sofort ins Auge. So geht es zumindest den Followern der The Voice of Germany-Moderatorin. "Hast du dir die Möpse machen lassen?", möchte ein neugieriger Fan auf Instagram wissen. Die schlichte Antwort des Models: "Nope."

Gefallen tut das Bild übrigens nicht nur den Fans der Influencerin mit den 2,4 Millionen Followern. Keine Geringere als ihre ehemalige GNTM-Kollegin Yvonne Schröder, die hinter ihr im Jahr 2006 den zweiten Platz belegte, lässt einige Herz-Emojis unter dem Foto da.

Instagram / lenagercke Lena Gerke, November 2019

Instagram / lenagercke Lena Gerke, November 2018

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder, Kandidatin der ersten GNTM-Staffel

