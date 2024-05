Hilary Duffs Mann scherzt über die Vaterschaft seines Babys

Hilary Duff (36) und Matthew Koma durften am 3. Mai eine Tochter auf der Welt begrüßen. Die kleine Townes Meadow Bair wirft für ihren Papa allerdings einige Fragen auf. "Sie ist glücklich, gesund und stämmig. Doch sie ähnelt niemandem aus unserem Genpool. Wenn also jemand etwas über den Aufenthaltsort von Hilary vor etwa neun Monaten weiß, meldet euch für eine Belohnung!", witzelt der Familienvater auf Instagram. Auf den ersten Fotos hat die Neugeborene jedoch schon ein wenig Ähnlichkeit mit dem Rocker. Ihre dunklen Haare scheinen zumindest eher von ihm als von der "Lizzie McGuire"-Darstellerin vererbt worden zu sein.

Das Ehepaar teilte auf Social Media intime Fotos von der Geburt ihres Sprösslings. Auf den Schwarz-weiß-Bildern sieht man, wie der ehemalige Disney-Star seine Tochter in einem kleinen Pool in den Armen hält. Das Pärchen hatte sich im Vorhinein für eine Wassergeburt in ihrem Zuhause entschieden. Hilary scheint die Prozedur tapfer gemeistert zu haben. Ihr Ehemann nannte sie in seinem Post eine "wahrhaftige Kriegsgöttin von einer Frau".

Insgesamt lebt das Traumpaar mit vier Kindern zusammen. Der Älteste, Luca Cruz (12), stammt aus einer früheren Ehe der Sängerin mit Mike Comrie (43). Gemeinsam haben Matthew und Hilary danach nur Mädchen bekommen. Banks Violet (5), Mae James, und Townes Meadow machen die Familie komplett. Während der Schwangerschaft der "What Dreams Are Made Of"-Interpretin hatte der Singer-Songwriter mehr Verantwortung übernommen, um die werdende Mutter zu entlasten. Aus Dankbarkeit hatte sie ihrem Liebsten deshalb zuckersüße Zeilen im Netz gewidmet: "Während du mit den Kindern nach vier Nächten mit Shows und Late Nights über den Bauernmarkt tobst, damit ich etwas schlafen kann und 'Mama, Mama, Maaaama' nicht höre, weiß ich, dass das nur deinetwegen funktioniert."

Instagram / matthewkoma Townes Meadow Bair, Tochter von Hilary Duff

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und ihren Kids

