Will Jana Kramer nur Aufmerksamkeit? Das denkt Travis Kelce

Anfang der Woche erhob Jana Kramer (40) schwere Vorwürfe gegen Travis Kelce (34). Die Sängerin dichtete dem NFL-Star kurzerhand ein Alkoholproblem an – und das vor laufendem Mikrofon. Der Freund von Taylor Swift (34) sei überrascht von diesen Vorwürfen, wie Insider gegenüber TMZ berichten. Er selbst habe Jana noch nie getroffen, geschweige denn, dass er mit ihrer Person bisher vertraut gewesen sei. Obwohl sie ihn anscheinend gar nicht persönlich kennt, scheint die Podcasterin eine klare Meinung von dem Football-Hottie zu haben.

Der Sportler sei der Meinung, die Sängerin streue diese Gerüchte nur, um Aufmerksamkeit für ihren Podcast zu generieren. Laut der Quellen soll die 40-Jährige dafür bekannt sein, Prominente öffentlich schlecht zu machen, um selbst von den Schlagzeilen zu profitieren. Im vergangenen Jahr solle sie etwas Ähnliches mit TV-Star Brody Jenner (40) gemacht haben. Diesen bezeichnete sie damals öffentlich als das "absolute schlimmste" Date, das sie jemals gehabt habe. Handelt es sich also wirklich nur um Janas Masche, um die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen? Sollte das der Fall gewesen sein, wäre ihr Plan definitiv aufgegangen: Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Podcast-Folge sorgten ihre Äußerungen weltweit für Schlagzeilen.

Die Gerüchte über den Super Bowl-Champion streute die One Tree Hill-Schauspielerin in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Whine Down". Dort erzählte sie: "Jedes Mal, wenn ich ein Video von ihm sehe, ist er besoffen." Ihrer Meinung nach sei der Footballer auch kein guter Einfluss für seine Partnerin: "Ich sehe auch Taylor jetzt immer öfter mit einem Drink."

Getty Images Jana Kramer, Sängerin

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

