Nach Entbindung: Lena Gercke litt an postnataler Depression

Lena Gercke (36) macht ein trauriges Geständnis. Im Podcast "G Spot" spricht das Model offen mit Gastgeberin Stefanie Giesinger (27) über die Zeit nach ihrer zweiten Schwangerschaft. Denn die Anfangszeit mit Baby Nummer zwei war für die Blondine alles andere als einfach. "Ich hatte nach der Geburt postnatale Depression, so könnte man es nennen. Also die ersten zwei, drei Monate ging es mir nicht so gut", gesteht sie im Gespräch mit Stefanie und fügt hinzu: "Es war so unfassbar anstrengend und herausfordernd, weil meine ältere Tochter ein ganz großes Problem mit dem zweiten Kind hatte."

Die Eltern hatten somit einen ziemlich schwierigen Start in das Familienleben zu viert. Um der Situation zu entfliehen, stürzte sich das Model bereits sechs Wochen nach der Entbindung wieder ins Arbeitsleben. "Ich hatte das Gefühl, ich muss aus diesem Gefühlsstrudel von Zuhause herauskommen und dann bin ich zur Arbeit gegangen", erklärt Lena in dem Podcast. Dass die ehemalige GNTM-Kandidatin dieses Tabuthema anspricht, löst bei vielen Zuhörern tiefe Bewunderung aus. Auf TikTok schreibt ein Fan: "Diese Ehrlichkeit ist super, danke", und ein anderer meint: "Wow, spannendes Thema und schön, wie offen ihr darüber sprecht."

"Ich glaube, diese kleine Depression kam daher, dass ich ein unfassbar schlechtes Gewissen meiner ersten Tochter gegenüber hatte, dass dort jetzt wieder ein kleines Wesen ist, um das ich mich kümmern muss", reflektiert die 36-Jährige diese schwierige Zeit. Im Jahr 2020 bekamen Lena und ihr Partner Dustin Schöne (38) ihre erste gemeinsame Tochter. Zwei Jahre nach der Geburt der kleinen Zoe erblickte dann Töchterchen Lia das Licht der Welt. Nachdem die Erstgeborene zunächst Schwierigkeiten mit ihrer Rolle als große Schwester hatte, näherten sich die beiden Mädchen nach einiger Zeit immer mehr an.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia (l.) und Zoe (r.)

