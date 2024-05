"Enkelkinder": Bekommen Justin und Hailey Bieber Zwillinge?

Justin (30) und Hailey Bieber (27) erwarten aktuell ihren allerersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram werden das Model und der Sänger seither mit unzähligen Glückwünschen überschüttet. Dabei lässt es sich Justins Mutter Pattie Mallette (49) natürlich auch nicht nehmen, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter zur Schwangerschaft zu gratulieren. Sie reagiert auf einen Kommentar von Haileys Vater Stephen Baldwin (57) – und löst damit aber nun heftige Spekulationen aus. "Herzlichen Glückwunsch, Opa! Wir werden die süßesten Enkelkinder aller Zeiten haben", freut sie sich. Enkelkinder im Plural? Bedeutet das etwa, dass das Ehepaar womöglich Zwillinge bekommt?

So schnell wie die Gerüchte die Runde machten, löst Pattie diese aber auch im gleichen Atemzug wieder auf. "Nein, keine Zwillinge – ich wünschte, es wäre so", stellt sie in der Kommentarspalte klar und beteuert. "Ich meine nur ganz allgemein. Hoffentlich werden sie irgendwann mehr als eins haben. Sie werden wunderschöne Babys machen, wann immer sie diese haben." Laut der 49-Jährigen sei ein Kind fürs Erste ausreichend.

Die frohe Botschaft über die Schwangerschaft verkündete die werdende Mama auf ihrem Social-Media-Profil – und das auf besonders süße Art und Weise! Auf den Schnappschüssen posiert die 27-Jährige in einem weißen Spitzenkleid neben ihrem Mann und bringt dabei ihre wachsende Babykugel perfekt zur Geltung. Weitere Details wollen die beiden aber offenbar erst einmal für sich behalten.

Getty Images Pattie Mallette, Justin Bieber und Hailey Bieber im Januar 2020

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

