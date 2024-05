Nach UK-Besuch: Prinz Harry und Meghan in Nigeria vereint!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) in diesem Monat nach Nigeria reisen werden, um an Gesprächen über die Invictus Games teilzunehmen. Wie Mirror berichtet, sollen der Sohn von König Charles III. (75) und die einstige Suits-Darstellerin bereits vor Ort angekommen sein. Laut Informationen des Newsportals wurde die zweifache Mutter dabei gesehen, wie sie am Flughafen von Heathrow in der VIP-Windsor-Suite auf Harry wartete. Vereint habe das Ehepaar dann den Nachtflug der British Airways nach Abuja bestiegen.

In Abuja wurden sie von nigerianischen Beamten in Empfang genommen und durch eine Seitentür auf den Landeplatz und in einen wartenden Minibus gebracht. Laut der Zeitung werden Harry und Meghan in Nigeria von demselben Sicherheitsteam begleitet, das auch Harry ins Vereinigte Königreich begleitet hatte. Dabei steht für die beiden ein straffer Zeitplan auf dem Kalender: Sie wollen wohl das militärische Hauptquartier des Landes besuchen und währenddessen für die Invictus Games werben.

Obwohl sich Harry und Meghan in England getroffen haben sollen, erschien der 39-Jährige zu dem zehnten Jahrestag seiner Invictus Games ganz alleine. Anlässlich des Jubiläums nahm der Rotschopf an einem Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London teil – ein Wiedersehen mit der britischen Königsfamilie blieb dabei allerdings aus.

Getty Images Prinz Harry, 2024

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

