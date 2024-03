Stylisch? So bewertet Lena Gercke ihr GNTM-Umstyling heute

Wie steht Lena Gercke (36) eigentlich 18 Jahre später zu ihrem Umstyling bei Germany's Next Topmodel? Das verrät die Siegerin der ersten Staffel nun auf ihrem TikTok-Profil. Dort bewertet die Blondine ihre Looks der vergangenen Jahre. Mit dabei ist natürlich auch die Kurzhaarfrisur, die Heidi Klum (50) ihr während der Castingshow verpasste. "Oh mein Gott... Das war meine erste Frisur, würde ich sagen!", ist Lena ganz schockiert. Für die Mutter von zwei Mädchen steht fest: In einem Ranking landet dieser Haarschnitt ganz weit hinten auf dem neunten Platz!

Mit ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" ist Lena für viele Kandidatinnen ein absolutes Vorbild. Die diesjährigen Teilnehmer müssen heute Abend in ihre Fußstapfen treten – denn in der aktuellen Staffel steht das Umstyling an. Modelmama Heidi liebt diesen Tag stets, ihre Anwärterinnen hingegen weniger. Und in diesem Jahr geht es nicht nur den Mädels an den Kragen. Denn erstmals sind auch Männer in der Sendung mit von der Partie. Und auch die müssen um ihre Haare bangen. Wer wohl das krasseste Umstyling bekommen wird?

Für Lena Gercke war ihre Teilnahme bei GNTM der Startschuss einer steilen Karriere. Nach ihrem Sieg moderierte sie zahlreiche Sendungen, darunter "Austria's Next Topmodel", "red!" und The Voice of Germany. Auch zu Heidis Show kehrte sie als Gastjurorin einige Male zurück. Der größte Stolz in ihrem Leben dürfte neben all dem Erfolg aber ihre Familie sein: 2020 kam ihre erste Tochter Zoe auf die Welt und machte Lena und ihren Partner Dustin Schöne (38) zu Eltern. Seit 2022 sind sie gemeinsam mit ihrer kleinen Lia zu viert. "Nichts auf dieser Welt könnte beschreiben, wie es sich anfühlt, diese beiden kleinen Menschen in meinen Armen zu halten", schwärmte die 36-Jährige vergangenes Jahr auf Instagram von ihren Kindern.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

