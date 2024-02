Schaltjahr-Geburtstage: Diese Stars dürfen heute feiern!

Endlich kann wieder richtig gefeiert werden! Viele Promis sind dafür bekannt, an ihrem Geburtstag große Partys zu schmeißen. An den Ehrentagen ihrer Kinder veranstalten zum Beispiel die Kardashians stets riesige Events. Dieses Glück ist einigen wenigen Stars aber nicht vergönnt – denn sie haben wegen der Schaltjahre nur alle vier Jahre die Gelegenheit dazu: Diese Bekanntheiten haben am 29. Februar Geburtstag!

Über ihren großen Tag freut sich heute unter anderem Lena Gercke (36). Das Model wurde am 29. Februar 1988 geboren – und findet es großartig, endlich wieder ihren echten Geburtstag zu feiern, wie sie ihren Fans im Netz erklärt: "Es gibt ihn endlich wieder, er ist zurück – der 29. Februar. Juhu!" Ihren Ehrentag teilt sich die Blondine mit einigen anderen deutschen Promis: Unter anderem werden Dana Schweiger (56), Moritz Hans (28) und Buddy Ogün (40) ein Jahr älter.

Wie feiert Lena denn ihren Ehrentag, wenn der Februar nur 28 Tage hat? Im Interview mit Express scherzte sie vor einigen Jahren, dass diese Umstände vor allem ihre Freunde und Bekannten irritieren: "Daher bekomme ich meist Glückwünsche am 28. Februar und 1. März." Sie selbst feiere meist am 1. März.

Ot,Ibrahim Dana Schweiger bei den Emotions Awards, 2022

Bieber, Tamara / ActionPress Moritz Hans vorm "RTL Turmspringen"

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2023

