Seltener Einblick: Laura Müller schwärmt von Sohn Rome Aston

Laura Müller (23) ist stolze Mama eines Sohnes. In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich die Frau von Michael Wendler (51) nun den neugierigen Fragen ihrer Fans und verrät dabei ein paar neue Details zu dem kleinen Rome Aston. Unter anderem will ein Fan von der OnlyFans-Bekanntheit wissen, wie es ihrem Nachwuchs geht. "Er wächst und gedeiht prächtig", antwortet Laura schlicht darauf und fügt der Story ein blaues Herz-Emoji hinzu.

Dabei macht die 23-Jährige auch deutlich, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle als frischgebackene Mama aufgeht. Ein Follower fragt sie, worauf sie am meisten stolz sei. Darauf findet Laura eine klare Antwort: "Meinen Sohn." Zudem verrät die Brünette, was ihr am Leben am wichtigsten sei und findet auch hier prompt deutliche Worte. "Gesundheit und meinem Sohn alles ermöglichen zu können", gibt sie preis.

Seit fast fünf Jahren gehen Laura und Michael gemeinsam durchs Leben. 2020 hatten die beiden den nächsten Schritt gewagt und sich das Jawort gegeben. Anfang 2023 folgte dann die große Überraschung: Die Brünette und der Schlagersänger erwarteten zum ersten Mal Nachwuchs. Im Sommer desselben Jahres war es dann auch schon so weit: Ihr kleiner Sohn Rome Aston erblickte das Licht der Welt. Mit seinem Familienleben hält sich das Paar seither jedoch ziemlich bedeckt.

Action Press / Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

