Dritter Monat: Teresa Palmer macht Fehlgeburt öffentlich

Teresa Palmer (38) meldet sich mit traurigen Neuigkeiten im Netz. Die australische Schauspielerin ist bereits Mutter von vier Kindern und war, wie jetzt bekannt wird, auch mit einem fünften schwanger. In einem Instagram-Video verrät die "The Fall Guy"-Darstellerin, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat: "Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, diese kleine Seele, mein fünftes Baby, in den vergangenen drei Monaten in meinem Herzen und Körper tragen zu dürfen. Manchmal passieren Dinge im Leben, die wir einfach nicht verstehen." Teresa sei mittlerweile bereits, diese Geschichte zu teilen und habe nach dem Verlust ihres Kindes große Unterstützung erhalten.

In einem Video zeigt Teresa, wie sie ihren Kindern und ihrem Mann Mark Webber (43) von der Schwangerschaft erzählt. In einer weiteren Sequenz ist zu sehen, dass sie auch schon einen kleinen Babybauch hatte. Anschließend blendet sie jedoch Videos ein, in denen sie bitterlich weint und sich im Krankenhaus befindet. Auch ihre Kids sehen total niedergeschlagen aus, nachdem sie vermutlich von dem Verlust erfahren hatten.

Teresas erstes Kind, Sohnemann Bodhi Rain, erblickte 2014 das Licht der Welt. 2016 wurde sein Bruder geboren. 2019 und 2021 folgten deren Schwestern. Im vergangenen Jahr gab Teresa bekannt, dass sie deswegen seit neun Jahren am Stillen ist. "Ich bin bei Tag 3.367, also sind meine Brüste ziemlich anpassungsfähig", scherzte sie damals im Interview mit Marie Claire Australien.

Getty Images Mark Webber und Teresa Palmer im Jahr 2017

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer mit ihren Kindern

