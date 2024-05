Floppte Jan Delay etwa als "The Masked Singer"-Rategast?

Konnte er überzeugen? Bei The Masked Singer ist in der Jubiläumsstaffel ein brandneues Rateteam am Start. Statt Ruth Moschner (48) und Rea Garvey (51) versuchen aktuell Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) den maskierten Promis auf die Schliche zu kommen. Vergangenen Samstag bekamen sie dabei Unterstützung von Jan Delay (47). Dass der Sänger eigentlich gar nichts mit der beliebten Rateshow am Hut hat, sorgte bereits im Vorfeld bei den Zuschauern für Ärgernis. Während der Sendung konnte der Musiker das dann wohl auch nicht mehr herumreißen. "Ich finde die Jury auch gut, aber Jan Delay hatte da nichts zu suchen. Er wusste über nichts Bescheid und hat nur die Meinungen der anderen übernommen" oder auch "Jan Delay war völlig fehl am Platz", äußern sich die Nutzer auf Instagram.

Die Meinungen zu Rick und Palina sind dagegen durchwachsen – besonders der Ire wird ziemlich stark von den Fans der Sendung vermisst. "Trotzdem vermisse ich Rea" und "Ohne Rea macht es keinen Spaß", erklären die Zuschauer auf der Plattform. Das aktuelle Rateteam kann einige aber auch überzeugen: "Ich finde das Team mit Palina und Rick mega, die beiden sollten bleiben."

Der Rategast war nicht das Einzige, was den Zuschauern in der vergangenen Show missfiel – die Demaskierung von Elgonia sorgte für viel Gegenwind. "Finde ich echt schade, dass die, die singen können, rausfliegen und die, die nicht singen können, kommen ins Finale, nur weil ihre Kostüme süß sind" und "So unverdient rausgeflogen und nicht nachvollziehbar. Sie hätte gewinnen müssen. Sie war die beste Stimme der Staffel", kommentierten die User auf Instagram.

ProSieben / Willi Weber Jan Delay, Palina Rojinski und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Elgonia bei "The Masked Singer"

