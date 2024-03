Premiere: Lena Gercke entwirft Trikot für FC Bayern München!

Das gab es noch nie! Die Frauen des FC Bayern München können bereits auf eine 54-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März gibt es für die Ladys der Mannschaft und ihre Fans eine Neuerung: An diesem Tag bekommen sie ein brandneues Team-Shirt. Doch was ist das Besondere daran? Es ist das erste Mal, dass ein Trikot exklusiv für sie designt wurde – von niemand Geringerem als Model Lena Gercke (36)!

Auf der offiziellen Website des FC Bayern München wird die Neuigkeit verkündet. "Ich bin superstolz und dankbar, Teil dieses längst fälligen Meilensteins sein zu dürfen", äußert sich die Designerin voller Freude. Auch die Bayern-Spielerinnen sind mächtig stolz: "Wir freuen uns, zum ersten Mal in der Geschichte des FC Bayern in einem eigens für uns entworfenen Trikot zu spielen. Das zeigt die wachsende Bedeutung des Frauenfußballs", lässt Linda Dallmann in der offiziellen Mitteilung des Vereins verlauten. Neugierige Fans können das Shirt bereits auf einigen Schnappschüssen auf Instagram bestaunen.

Die Münchnerinnen werden die brandneuen Trikots erstmals beim Spiel gegen den RB Leipzig am 16. März präsentieren. "Es wäre schön, bald auch möglichst viele unserer Fans in diesem Trikot im Stadion zu sehen", deuten die Spielerinnen hoffnungsvoll in dem offiziellen Statement an.

Linda Dallmann, FC Bayern München-Spielerin

FC Bayern München Frauenmannschaft

