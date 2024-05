Deshalb vermuteten Fans schon Hailey Biebers Schwangerschaft

Gerade erst verkündeten Justin (30) und Hailey Bieber (27) die süßen Neuigkeiten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Aber bereits vor der offiziellen Bestätigung spekulierten Fans, dass das Model schwanger ist – denn ihrer Meinung nach gab sie deutliche Hinweise! Die wohl auffälligste Andeutung war die locker sitzende Kleidung, die Hailey in den vergangenen Monaten trug. Ihre sonst eher hautengen und figurbetonten Outfits tauschte sie gegen weite Blazer und Jacken, die ihren Oberkörper versteckten. "Hailey Bieber ist zu 10000 Prozent schwanger. [...] Alles, was sie in letzter Zeit trägt, ist super weite Kleidung, die so untypisch für sie ist", spekuliert ein Nutzer auf X. Besonders ihre Auswahl für das diesjährige Coachella-Festival machte die Unternehmerin verdächtig: Dort präsentierte sie sich in sehr lockeren Jeans, einer Bomberjacke der New-York-Yankees, einer roten Baseballmütze sowie einem Tuch mit Gepardenmuster.

Neben dem gewandelten Kleidungsstil fiel den Followern aber auch auf, dass sich Haileys Instagram-Beiträge änderten. Statt Aufnahmen, die ihren Körper zeigten, veröffentlichte Hailey vermehrt Bilder, auf denen sie nur von der Brust aufwärts zu sehen war. "Jedes Bild ist nur ihr Gesicht und wir wissen, dass Hailey ihre Körperbilder liebt", schrieb ein User unter einem Reddit-Thread. Auch Fotos von Snacks wie Krispy-Kreme-Donuts, die die 27-Jährige im Netz teilte, brachten ihre Follower in Verbindung mit möglichen Schwangerschaftsgelüsten. Aber damit hören die Hinweise nicht auf: Als Hailey bei der diesjährigen Met Gala fehlte, waren sich Fans noch sicherer, dass sie ein Baby erwartet. Im Netz kommentierte beispielsweise ein User: "Das ist sehr seltsam. Sie muss schwanger sein oder es ist etwas Großes im Gange."

Die Verkündung der Babynews sorgte bei Haileys Fans dafür, dass endlich alles einen Sinn ergibt. Und noch etwas anderes scheint für sie jetzt nachvollziehbar. In den vergangenen Wochen postete Justin eine Reihe von Bildern auf Instagram – darunter eins, auf dem er weint. Worüber sich Nutzer zunächst Sorgen machten, sehen sie nun als etwas Positives. "Jetzt wird klar, warum du hier weinst. Du wirst Papa, Justin" und "Es sind Tränen des Glücks, Leute", kommentierten einige Fans seinen Beitrag.

Anzeige Anzeige

Backgrid Hailey Bieber und Justin Bieber auf dem Coachalla Festival, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr bereits vermutet, dass Hailey schwanger ist? Ja, ihr Verhalten war sehr auffällig! Nein, für mich kam das sehr überraschend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de