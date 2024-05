Schwangere Jenna Dewan posiert nackt vor offenem Fenster

Jenna Dewan (43) fühlt sich wohl in ihrem Körper! Die Schauspielerin und ihr Freund Steve Kazee (48) erwarten derzeit ihren zweiten Nachwuchs. Dieser dürfte auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die werdende Mama ein Foto von sich, auf dem sie splitterfasernackt vor einem Fenster posiert und dabei ihren runden Babybauch gekonnt in Szene setzt. "Noch einen Monat", schreibt sie zu dem sexy Pic.

Bei der Met Gala war Jenna in diesem Jahr nicht anwesend. Im Vergleich zu den anderen Stars, die sich für das Fashion-Event richtig in Schale warfen, setzte die Ex von Channing Tatum (44) auf einen lässigen Look. In einem grauen Einteiler und einer coolen Jeansjacke teilte sie ein Spiegel-Selfie von sich im Netz und schrieb dazu: "Die Met Gala kann diesem Look nichts anhaben!"

Jenna und Steve sind seit 2018 ein Paar. Aus ihrer ersten Ehe mit Channing brachte die Schauspielerin Tochter Everly (10) mit in die Beziehung. Im März 2020 wurde Jenna wieder Mama. Ihr und Steves Sohn Callum erblickte das Licht der Welt. Kurz zuvor war der US-Amerikaner vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan

