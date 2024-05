Justin Biebers Mama Pattie gratuliert zur Schwangerschaft

Justin (30) und Hailey Bieber (27) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein – der Sänger und das Model erwarten zum allerersten Mal Nachwuchs. Das verkündeten die beiden gerade erst mit einem niedlichen Post im Netz. Während viele berühmte Freunde den werdenden Eltern bereits zu den freudigen News gratulierten, meldet sich nun auch Pattie Mallette (49), die Mutter des "Holy"-Interpreten, zu Wort. "Baby Bieber ist auf dem Weg! Ich werde Oma! [...] Mein Herz ist so voll. Was für ein aufregendes neues Abenteuer. Ich liebe euch so sehr!'", betitelt sie einen Instagram-Clip, in dem sie ihre Freude über die Schwangerschaft kaum verstecken kann.

Während Pattie ihr eigenes Glück kaum in Worte fassen kann, sollen auch Justin und Hailey überglücklich über ihren bevorstehenden Nachwuchs sein. Demnach sei der kleine Bieber-Spross auch ein absolutes Wunschkind gewesen – das zumindest wollte ein Insider gegenüber ET wissen. Im Interview mit dem Portal machte er deutlich: "Hailey und Justin sind begeistert, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten. Sie haben sich das schon lange gewünscht und können es kaum erwarten, ihre Familie zu erweitern und ein Kind auf die Welt zu bringen." Der Popstar und seine Liebste seien inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem sie sich vollends bereit für den nächsten Schritt in ihrer Ehe fühlen, meinte die Quelle weiter.

Für die Verkündung ihrer Schwangerschaft scheuten die beiden keine Kosten und Mühen. In einem gemeinsamen Social-Media-Post, der einige private Aufnahmen des Ehepaares zeigt, teilten sie die News vor wenigen Stunden mit der ganzen Welt. Während Hailey auf einem Schnappschuss in einem engen, weißen Kleid ihren bereits erkennbaren Babybauch der Kamera präsentierte, tauschten die Eltern in spe in einem kurzen Clip Zärtlichkeiten aus. Dabei war kaum zu übersehen, wie sehr sie sich bereits jetzt auf ihren Familienzuwachs freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr die Babynews von Justin und Hailey kommen sehen? Nee, das habe ich absolut nicht! Ja, damit habe ich schon gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de