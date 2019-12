Keine Zeit für Zweisamkeit? Sarah Harrison (28) und ihr Ehemann Dominic Harrison (28) geben mit ihrer kleinen Tochter Mia Rose (2) eine wahre Traumfamilie ab. Die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Fitness-Star sind seit zwei Jahren miteinander verheiratet und unterhalten gemeinsam Millionen von Menschen auf ihren Social-Media-Kanälen. Dabei stehen sie ihren Fans zu vielen Themen Rede und Antwort – und jetzt offenbaren die beiden sogar bislang unbekannte intime Details über ihr Sexleben!

Seit wenigen Wochen gibt es die süße Blogger-Familie nicht mehr nur digital, sondern auch in gedruckter Version zu sehen: Sarah und Dominic veröffentlichten das Buch #Familygoals und gehen darin auch auf das Thema Sex während und nach der Schwangerschaft ein. "In der Zeit kurz vor der Entbindung ist Sex kein Thema mehr", verriet das Duo beispielsweise. Auch eine Kaiserschnittnarbe oder andere, bei der Geburt entstandenen Verletzungen könnten zudem den Respekt vor dem ersten Liebesspiel nach der Entbindung groß werden lassen.

Außerdem stellen die zwei in ihrem Werk klar: Wenn das Kind erst einmal auf der Welt ist, würde sich vieles ändern – inklusive Liebesleben. Trotzdem sei es nicht unmöglich, "den Schalter wieder umzuschalten". Ein Tipp der Harrisons: Das Baby solle nicht im gleichen Raum schlafen, so könne man sich mehr Zweisamkeit verschaffen. Denn: "Wozu gibt es Babyfone?", schreiben sie in ihrem Buch.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Dezember 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia und Dominic Harrison, November 2019

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, November 2019

