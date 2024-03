Sarah Harrison präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch

Erst im Februar dieses Jahres verkündeten Sarah Harrison (32) und ihr Mann Dominic Harrison (32), dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Und obwohl das dritte Kind des Influencer-Paars alles andere als geplant war, freuen sie sich seit Beginn der Schwangerschaft auf ihren süßen Nachwuchs. An ihrem privaten Glück lassen sie ihre Fans deswegen auch regelmäßig teilhaben – so wie jetzt wieder. Auf Instagram teilt die baldige Dreifach-Mama mehrere Schnappschüsse mit ihren Liebsten. Darauf ist deutlich zu erkennen, wie rund ihr Babybauch inzwischen ist. "Meine Familie wächst", schreibt Sarah liebevoll zu dem Post.

Dass die kleine Familie ihrem neuesten Zuwachs schon ordentlich entgegenfiebert, ist auf den Aufnahmen kaum zu übersehen. Auf einem Bild posiert das Ehepaar gemeinsam mit seinen beiden Töchtern vor einem Brunnen. Während Tochter Mia (6) beschützend eine Hand auf den Bauch ihrer Mama legt, schmiegt sich ihr kleines Geschwisterchen Kyla (3) an die wachsende Babykugel. In einem weiteren Schnappschuss zeigen sich Sarah und Dominic dann total verliebt für die Kamera. Freudestrahlend blickt der ehemalige Basketballspieler der 32-Jährigen tief in die Augen und streichelt ihr dabei über den Bauch.

Die Fans des Paares sind ganz entzückt über die aktuellen Aufnahmen. Unter dem Beitrag tummeln sich deswegen nur so die Komplimente für das Vierergespann. "Tolle Family seid ihr", "So wunderschön seht ihr alle zusammen aus" oder auch "Ihr seht alle auf den Bildern so ausgeglichen und zufrieden aus" sind nur einige der Kommentare. Manch anderer macht jedoch auch auf das ganz Offensichtliche aufmerksam – die runde Körpermitte der zweifachen Mama. "Dein Bauch wächst unheimlich schnell", meint ein User.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, 2024

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

