Sarah Harrisons Kids sehen Baby erstmals auf Ultraschallfoto

Für Sarah Harrison (32) steht ein besonderes Ereignis an! Die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (32) erwarten momentan ihren dritten Nachwuchs. Seitdem gibt die Beauty ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als baldige dreifache Mama. In ihrer Instagram-Story berichtet Sarah von einem Besuch beim Frauenarzt, bei dem Mia (6) und Kyla (3) dabei sein durften: "Wir fahren jetzt alle zusammen zum Frauenarzt und sie werden das Baby am Ultraschall sehen zum ersten Mal." In der nächsten Sequenz erzählt sie, dass die Kids ganz aufgeregt seien.

Sie folgen ihrer Mutter schüchtern in den Untersuchungsraum. "Es war so süß mit den Mäusen. Viel erkennen konnten sie nicht, aber unsere Ärztin hat alles schön erklärt", freut sich die 32-Jährige im Anschluss. Allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis Mia und Kyla ihre Schwester zum ersten Mal sehen.

Sarah ist schon im sechsten Monat schwanger! "Wochenwechsel mit meinem Babygirl. Schwangerschaftswoche 22", schrieb sie zu einem Foto im Netz, auf dem sie stolz ihre runde Körpermitte streichelt. Nur im Bikini und einem luftigen Hemd bekleidet, macht die werdende Dreifachmama eine tolle Figur.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, April 2024

