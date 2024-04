Süß: Schwangere Sarah Harrison kuschelt mit ihren Töchtern!

Sarah (32) und Dominic Harrison (32) erwarten aktuell ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs. Ihre Fans lässt die Influencerin gerne an ihrer Schwangerschaft teilhaben. So wie jetzt auch: Auf Instagram teilt die Blondine einen neuen Schnappschuss – und der ist wirklich zum Dahinschmelzen! Gemeinsam mit ihren zwei Töchtern Mia und Kyla macht es sich die Schwangere auf der Couch gemütlich. Dabei liegen die beiden ganz behutsam um den wachsenden Babybauch ihrer Mama herum. "Meine Mädchen", schwärmt Sarah und fügt dem Beitrag ein rosafarbenes Herz-Emoji hinzu.

Bei den Fans der 32-Jährigen stößt die private Aufnahme auf große Begeisterung. "Oh wie schön! Ich liebe es, wenn meine Jungs mit mir kuscheln. Kommt nämlich inzwischen gar nicht mehr so häufig vor", "Girlpower - wunderschön" oder "So süß ihr drei", lauten dabei nur einige der positiven Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an und kann die Geburt von Sarahs Baby offenbar kaum erwarten: "Bald vier Mädels".

Sarah befindet sich aktuell im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Das Geschlecht des kleinen Bauchzwergs verrieten sie und ihr Mann bereits im vergangenen Monat auf Social Media – und zwar in Form einer spannenden Gender-Reveal-Party. Umgeben von ihren Liebsten feuerten sie eine Kanone ab, aus der rosafarbener Rauch wehte. Damit steht fest: Das Paar erweitert seine Familie also um eine weitere Tochter.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Schnappschuss von Sarah und ihren Töchtern? Einfach nur zum Dahinschmelzen! Na ja, auf mich wirkt das irgendwie etwas gestellt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de