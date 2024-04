Regenfälle in Dubai: Promis schildern dramatische Erlebnisse

Normalerweise kennt man Dubai mit endlosen Sonnenstunden, trockener Wüstenlandschaft und hohen Temperaturen. Doch vor wenigen Stunden sah es dort ganz anders aus: Heftige Regenschauer sorgten für Überschwemmungen und Chaos. Fiona Erdmann (35) hat es vor Ort miterlebt und schildert gegenüber Bild: "Ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren hier und habe so etwas noch nie erlebt. Es war wirklich beängstigend." Normalerweise setze sie sich bei Regen ins Auto, da das Model sich dort sicher fühle: "Doch dieses Mal habe ich das komplett unterschätzt. Plötzlich war ich mitten auf der Straße gefangen, es war alles voll."

Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin habe fast zwei Stunden gebraucht, "um nur vier Meter voranzukommen", schätzt sie. "Es war plötzlich sehr düster, es hat geblitzt, gedonnert und geregnet. [...] Ich stand an der roten Ampel und dachte wirklich, jetzt ist es vorbei." Sarah Harrison (32) und ihre in Dubai lebende Familie waren ebenfalls betroffen. Wie die Sportlerin auf Instagram zeigt, kümmere sich ihr Partner Dominic Harrison (32) nun um die Beseitigung des angerichteten Chaos im Garten. Der Bachelor-Star Paul Janke (42) macht gerade Urlaub in Dubai und befand sich zur Zeit des Sturms in einer Mall: "Wir sind schnell wieder zurück zu unserem Hotel, das war genau richtig. Der Tunnel, der zum Hotel führt, war später überschwemmt und wurde gesperrt." Einige seien nicht zurück zu ihrer Unterkunft gekommen und mussten woanders einkehren.

Auch Tanja Szewczenko (46) hat sich für ein Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten entschieden. Anfang April gab sie ihren Followern auf Instagram ein neues Update: "Immer mehr wird unser Haus zu einem Zuhause! Die Außenanlage nimmt Form an und wir lieben es einfach. [...] Ich kann es nicht richtig erklären, aber dieses Haus war ziemlich schnell unser Haus". Die ehemalige Eiskunstläuferin erlebte das Unwetter ebenfalls mit. "Dieser Tag war anders als erwartet und in Worten kaum zu beschreiben!", schrieb sie zu einem Video, in dem sie die Auswirkungen des Sturms zeigte.

Instagram / jankepaul Paul Janke im April 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn im Februar 2024

