Diese Ängste hatte Sarah Harrison vor ihrer Schwangerschaft

Sarah Harrison (32) erwartet aktuell ihr drittes Kind. Wie die Influencerin jetzt auf Instagram preisgibt, plagten sie vor allem zu Beginn ihrer Schwangerschaft Ängste: "Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Nachdem ich es den Kleinen in der zehnten Schwangerschaftswoche erzählt habe, waren meine Ängste noch größer. [Die] Angst war da, sie traurig zu machen." Für Sarah gehören diese Sorgen aber dazu, wie sie ebenfalls betont. "Ich nenne das Liebe! Man freut sich einfach so sehr und man wünscht sich ja nichts mehr, als ein gesundes Kind zur Welt zu bringen", so Sarah.

Dass sich ihre Familie noch einmal vergrößert, macht die 32-Jährige und ihren Mann Dominic Harrison (32) megahappy, wie sie ebenfalls auf ihrem Social-Media-Profil verdeutlicht. "Wir lieben unser Leben und wir lieben uns. Ich bin glücklich, so eine tolle Familie zu haben", schwärmt Sarah. Ihre Liebe zueinander wollen die Eheleute dabei auf keinen Fall vernachlässigen: "Wir nehmen uns Zeit für unsere Beziehung und lachen viel zusammen – das ist der Schlüssel."

Sarah und Dominic sind bereits Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Im November 2017 war ihre Tochter Mia Rose (6) auf die Welt gekommen, knapp drei Jahre später erblickte ihre Schwester Kyla (3) das Licht der Welt. Auch wissen Sarah und Dominic bereits, ob sie erneut eine Tochter oder einen Jungen erwarten: Erst vor wenigen Tagen teilten sie mit ihren Fans im Netz Eindrücke ihrer Gender-Reveal-Party – und verrieten, dass sie erneut eine kleine Tochter bekommen werden! "Ich glaube, es wird noch ein Mädchen. Aber wir würden uns auch riesig über männliche Verstärkung im Haus freuen", tippte Sarah zuvor im Promiflash-Interview.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

