Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Weltweit gedenken Fans in diesen Tagen ihren Idolen: So starben unter anderem Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85), Entertainer Walter Freiwald (✝65) oder auch Schauspiellegende Hannelore Elsner (✝76). Doch die vergangenen Monate brachten auch Verluste mit sich, die vielen wohl ebenfalls noch länger im Gedächtnis bleiben werden. Promiflash blickt zurück: Diese berühmten Tiere sind in diesem Jahr gestorben!

Allen voran dürfte Grumpy Cat als einer der tragischsten, tierischen Todesfälle in 2019 betrachtet werden. Die Katze wurde dank ihres grimmigen Gesichtsausdrucks mit satten 2,5 Millionen Followern bei Instagram zu einem absoluten Netz-Hit. Im Mai starb die launische Samtpfote im Alter von sieben Jahren an den Folgen einer Harnwegsinfektion. Auch eine virale Berühmtheit: Boo! Doch bereits im Januar mussten die Herrchen des süßesten Hundes der Welt verkünden, dass er nach schweren Herzproblemen im Schlaf verstorben ist. Weitere Social-Media-Lieblinge, um die etliche User trauerten: Igel-Männchen Mr. Pokee, Bürgermeister-Hund Duke the Mayor sowie das zwergwüchsige Kätzchen Lil Bub.

Erst kürzlich sorgte ein weiterer Todesfall für Trauerstimmung: Cosmo, der Serien-Hund von Fuller House, musste seinen Weg über die Regenbogenbrücke antreten. Für die gesamte Besatzung des Netflix-Formats ein herber Schlag – immerhin hatte der Golden Retriever sein ganzes Leben am Set verbracht. "Du wirst so sehr vermisst, mein Liebling", hatte sich D.J.-Darstellerin Candace Cameron Bure (43) nach dem Tod via Instagram zu Wort gemeldet.

Doch Candace ist nicht der einzige Promi, der in diesem Jahr den Tod eines geliebten Vierbeiners verkraften musste. YouTuber Logan Paul (24) verlor sogar zwei Haustiere: Im April segnete sein Hund Kong das Zeitliche, einige Wochen später starb Papagei Maverick. Jeffree Star (34) teilt Logans Schicksal: Auch der Make-up-Guru hat gleich zwei Tiere verloren: seine Hündchen Diamond und Daddy.

Neben den beiden Web-Größen mussten weitere Stars um ihren tierischen Lieblinge trauern:

mr.pokee / Instagram Mr. Pokee, Social-Media-Star

Instagram / iamlilbub Lil Bub im August 2019

Facebook / Mayor Duke of Cormorant Village Duke the Mayor im Mai 2016

Netflix / Michael Yarish Candace Cameron Bure, Elias Harger und Cosmo in "Fuller House"

Instagram / loganpaul Logan Paul mit Papagei Maverick

Instagram / jeffreestar Jeffree Star mit zwei seiner Hunde im Garten

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seinem Hund Pumba

Instagram / joejonas Joe Jonas und Sophie Turner mit ihrem Hund Waldo

MEGA Jennifer Aniston mit ihrem Hund Dolly

Getty Images/Carlos Alvarez; Instagram/reesewitherspoon Collage: Reese Witherspoon und Hund Nash

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Hündin Maui

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen und ihr Golden Retriever im Februar 2019 in Berlin

Getty Images; Instagram / teddysphotos Collage: Ed Sheeran und sein Kater Graham



