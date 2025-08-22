Datet "Mamma Mia"-Star Christine Baranski (73) 26-Jährige?

Christine Baranski (73) sorgt aktuell für Schlagzeilen, nachdem sie gleich bei zwei roten Teppichen Händchen haltend mit der 26-jährigen Sängerin King Princess (26) gesichtet wurde. Die 73-jährige Schauspielerin und die deutlich jüngere Musikerin haben damit zahlreiche Spekulationen im Netz ausgelöst. King Princess, die bürgerlich Mikaela Mullaney Straus heißt, heizte die Gerüchte zusätzlich an, indem sie auf Instagram Fotos von den beiden bei der Wiedereröffnung von Mamma Mia am Broadway teilte. Den Beitrag kommentierte sie mit den Worten "#loveislove", was für große Begeisterung bei ihren Fans sorgte.

Die Vermutung, dass es sich bei Christine und Mikaela um eine neue Romanze handeln könnte, sorgte schnell für Diskussionen auf Social-Media-Plattformen. Kommentare wie "Sarah Paulson und Holland Taylor lassen grüßen" oder "Ich liebe die neue Besetzung von 'The L Word'" sammelten Tausende von Likes. Die beiden Frauen selbst scheinen die Gerüchte jedoch eher mit Humor zu nehmen. In einem Interview mit Interview Magazine scherzte Christine: "Unsere erste Verabredung – wir haben uns richtig schick gemacht und endlich zusammen zu Abend gegessen." Doch sie betonten gleichzeitig, dass sie sich vor allem aufgrund ihrer tiefen Gespräche verbunden fühlen und lediglich sehr gute Freunde sind.

Kennengelernt haben sich die beiden auf dem Set von "Nine Perfect Strangers", einer Hulu-Serie mit Nicole Kidman (58). Christine spielt dort eine Frau mit dunklem Geheimnis, während Mikaela eine Rolle als temperamentvolle, von Wut geplagte Pianistin übernommen hat. Die Zusammenarbeit hat die Frauen nachhaltig beeindruckt. Christine bezeichnete ihre Freundschaft mit Mikaela gegenüber Interview sogar als ein "Geschenk". Für die Sängerin war es außerdem ihre erste große Schauspielrolle, bei der sie viel habe lernen können. Anscheinend verbindet sie mehr als nur ihre Arbeit – gemeinsamen Gesprächen zufolge haben sie auch eine ähnliche Beziehung zu ihren Großmüttern, was bei ihrem ersten Treffen eine besondere Rolle gespielt habe.

Christine Baranski, Schauspielerin

Christina Baranski und King Princess, "Nine Perfect Strangers"-Darstellerinnen

Christine Baranski und King Princess, März 2025

