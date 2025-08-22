Nacktaktion: Lil Nas X wegen Körperverletzung festgenommen

Lil Nas X (26), mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill, wurde am frühen Donnerstagmorgen in Los Angeles festgenommen, nachdem er einen Polizisten zweimal ins Gesicht geschlagen haben soll. Wie die Polizei laut Page Six mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf dem Ventura Boulevard, wo der Grammy-Gewinner nur in Unterwäsche und Stiefeln bekleidet unterwegs war. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Rapper einen orangefarbenen Verkehrskegel auf dem Kopf trägt. Nach seiner Festnahme wurde er wegen des Verdachts auf eine Überdosis ins Krankenhaus gebracht.

Das Los Angeles Police Department bestätigte, dass Lil Nas X wegen Körperverletzung gegen einen Polizeibeamten angeklagt wurde. Laut eines Insiders soll der Rapper aggressiv auf die eintreffenden Beamten reagiert haben und auf diese zugestürmt sein, bevor er handgreiflich wurde. Derzeit gibt es keine weiteren offiziellen Informationen zu seinem Gesundheitszustand oder zum Hintergrund seines Verhaltens. Öffentlich zugängliche Polizeiunterlagen zeigen, dass er in der Van Nuys Haftanstalt festgehalten wird und bislang keine Kaution festgesetzt wurde.

Zuletzt sorgte Lil Nas X immer wieder für Schlagzeilen abseits seiner Musik. Vor rund vier Monaten musste der Rapper aufgrund einer plötzlichen, teilweisen Gesichtslähmung in eine Klinik eingeliefert werden und schockte damit seine Fans. Damals wandte sich der Musiker nach seinem Krankenhausaufenthalt mit einem Update auf Instagram an seine Community. "Ich habe viel gekaut, um diesen Muskel zu stärken", erklärte er in einem Video und betonte, dass es bei ihm bergauf gehe.

Getty Images Lil Nas X, Sänger

Getty Images Lil Nas X, Musiker

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Musiker