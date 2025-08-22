Millie Bobby Brown hat ein Baby adoptiert: Fans feiern es

Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben eine wunderschöne Nachricht mit der Welt geteilt: Die beiden haben ein kleines Mädchen adoptiert. Die Fans der Stranger Things-Darstellerin zeigen sich von diesem Schritt zutiefst berührt und feiern das Paar für seine Entscheidung. Zahlreiche Kommentare unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash loben die beiden für ihr Engagement: "Was für ein Vorbild!", schreibt ein User, während ein anderer begeistert anmerkt: "Die Frau ist der Wahnsinn."

Die Reaktionen der Anhänger lassen keinen Zweifel daran, wie inspirierend das Paar auf viele wirkt. So heißt es in weiteren Kommentaren: "Danke für das gute Beispiel, das ihr der Welt gebt mit der Entscheidung zu adoptieren" und "Finde es toll, dass die beiden ein Kind adoptiert haben. So kann das Kind doch noch einen schönen Start ins Leben haben." Es ist offensichtlich, wie emotional das Thema für viele ist und welche große Anerkennung Millie und Jake dadurch erhalten.

Die Schauspielerin und ihr Mann sind seit 2021 ein Paar und haben sich erst kürzlich das Jawort gegeben. Millie, die durch ihre Rolle als Eleven weltweit bekannt wurde, und Jake, der Sohn von Musik-Ikone Jon Bon Jovi (63), sind nun bereit, ihr neues Kapitel als Familie zu beginnen. Mit liebevollen Worten hatte sie online ihre Freude über den Familienzuwachs geteilt. Das Paar möchte seine neue Rolle als Eltern abseits der Öffentlichkeit genießen und sich in den kommenden Monaten ganz ihrer kleinen Familie widmen.

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Februar 2025